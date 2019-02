ČSSD by ráda do roku 2021 zkrátila pracovní dobu o půl hodiny týdně, uvedl předseda Jan Hamáček

Ministr vnitra Jan Hamáček by si přál do konce tohoto volebního období prosadit kratší pracovní dobu. Pro začátek Hamáček navrhuje zkrácení o půl hodinu týdně. Ve straně přitom zaznívaly i hlasy požadující zkrácení pracovního týdne o jeden celý den. Andrej Babiš nápad odmítl a uvedl, že se blíží sjezd ČSSD. Praha 16:58 25. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček. | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Myslím, že je rozumné začít půl hodinou týdně," uvedl Jan Hamáček Aktuálně.cz. Další kroky pak podle ministra vnitra mohou následovat s tím, jak se bude Česká republika adaptovat na změny vyvolané digitalizací či robotizací.

Premiér Andrej Babiš naopak nápad odmítl a poukázal na to, že přichází před blížícím se stranickým sjezdem ČSSD. „Rozumím tomu, že se blíží sjezd. Sociální demokracie má stále nějaké nápady. Uvidíme, jestli nám to zopakují za stolem. Ale nemyslím si, že by to bylo potřeba,“ uvedl Babiš pro server Novinky.cz.

S podobným návrhem přišla loni v dubnu i Českomoravská konfederace odborových svazů. Odboráři tehdy navrhli zkrácení pracovního dne o 30 minut, celý pracovní týden by se tak měl zkrátit na 37,5 hodiny. Délka pracovní doby patří v tuzemsku k nejvyšším v západní Evropě, např. v Německu je standardní pracovní doba v průmyslu 35 hodin, argumentoval loni v dubnu předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.