Posílat pozitivní lidi do práce a tvrdit, že nejsme v nouzovém stavu, nejde dohromady, říká Kuba

Vláda se připravuje na rekordní množství nařízených karantén v důsledku šíření varianty koronaviru omikron. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) mluví o pracovní karanténě: bezpříznakoví zaměstnanci s pozitivním antigenním testem by mohli dál chodit do práce. Předpokládá se to u zdravotníků, policistů nebo hasičů. Hejtman Martin Kuba (ODS) ale pro Český rozhlas Plus zmiňuje i další oblasti kritické infrastruktury, kde by lidé mohli chybět. Praha 15:40 11. ledna 2022

Je potřeba vytvořit nějaký právní rámec, aby nadřízený mohl podřízenému odpovědně přikázat další docházku do zaměstnání, apeluje předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Kuba.

„To, že by nadřízený měl mít pravomoc nařídit někomu jít do práce, to je samozřejmě právně ne úplně jednoduchá rovina. Někdo za lidi v práci nese pracovněprávní povinnosti. Když se člověku něco v práci stane, něco způsobí, kdo ponese následky?“ upozorňuje a dodává, že člověk, který se necítí dobře, může způsobit nějakou škodu.

Na nejasnosti a rizika pro zaměstnavatele poukazuje také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„Doufám, že taková situace, aby měl jít do práce zaměstnanec v karanténě, nikdy nenastane. Tady se vytváří dojem, že zaměstnavatelé se těší z toho, že lidé budou chodit s karanténou do práce. Myslím, že je to naopak. Pro zaměstnavatele tam vzniká spousta rizik. Třeba pokud se zaměstnanci průběh nemoci zhorší, může pak vést se zaměstnavatelem spor,“ vysvětluje Rafaj.

Zásadní je v tuto chvíli jasně definovat skupinu profesí, které k případné pracovní karanténě budou moci sáhnout.

„Aby potom pracovní karanténa nebyla úplně všude,“ doplňuje Kuba a odvolává se na příklady z USA a Spojeného království, kde třeba chyběli i řidiči autobusů. Chybět by ale mohli také lidé v sociálních službách.

Podle hejtmana v tomto ohledu navíc vyvstává otázka, zda si vláda vystačí s pandemickým zákonem a nebude muset sáhnout k nástrojům, jako je nouzový stav: „Protože posílat nemocné nebo pozitivní lidi do práce a tvrdit, že republika není v nouzovém stavu, to spolu úplně nekoreluje.“

Omikron převládne

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek předpokládá, že s absolutní dominancí varianty omikron mezi nakaženými lze počítat v horizontu šesti dnů.

Přestože má varianta omikron velmi významnou schopnost prolomit postinfekční i postvakcinační imunitu, pozitivní zprávou podle Duška je, že posilující třetí dávka očkování velmi významným způsobem vrací ochranu do vysokých čísel. A to jak proti nákaze, tak – a to zejména – proti těžkému průběhu nemoci.