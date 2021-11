Děkani nesouhlasí s možnou pracovní povinností mediků. Chtějí, aby pomoc zůstala dobrovolná

Děkani lékařských fakult nesouhlasí s možným vyhlášením pracovní povinnosti mediků, kteří jsou podle ministerstva zdravotnictví potřeba pro pomoc s epidemií covidu-19 v nemocnicích. Povinné nasazení mediků už v předešlých vlnách epidemie podle stanoviska asociace děkanů závažně narušilo jejich studium. Studenti se podle vedení fakult mohou do pomoci zapojit dobrovolně. Praha 16:32 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na covidovém oddělení nemocnice ve Slaném leží asi 50 nakažených | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Stanovisko asociace poskytl Petr Andreas z oddělení komunikace 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK). S názorem děkanů souhlasí i Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ).

Ministerstvo zdravotnictví chce, aby vláda kvůli epidemii koronaviru vyhlásila nouzový stav. Pro server iROZHLAS.cz to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) po jeho pondělním jednání uvedl, že by to podle ministerstva zdravotnictví mělo umožnit v některých krajích uložit pracovní povinnost medikům.

Pracovní povinnost mediků vyžaduje situace na základě informací ministerstva zdravotnictví v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, řekl. Podle Hamáčka by ale měly krizové štáby těchto krajů nejprve zvážit, zda situace vyžaduje nástroje krizového zákona, a případně vyhlásit stav nebezpečí na svém území.

Děkani lékařských fakult jsou ale proti povinnému nasazení mediků. „Asociace děkanů lékařských fakult nesouhlasí s možným plošným vyhlášením pracovní povinnosti pro studenty lékařských fakult, a to především proto, že příprava studentů na výkon lékařského povolání byla jak v tomto, tak v minulém roce závažně narušena. Stejně jako v předchozím období nabízíme, že studenti se podle svých možností dobrovolně zapojí do pomoci nemocnicím v nejpostiženějších oblastech,“ uvedl předseda asociace a děkan 2. LF UK Vladimír Komárek.

Podobně se vyjádřili i zástupci studentů. „Studentská komora Rady vysokých škol odmítá další vyhlášení pracovní povinnosti pro studenty vysokých škol. Studenti VŠ jsou připraveni pomáhat na dobrovolné bázi, zavedení pracovní povinnosti významně ovlivní přípravu budoucích zdravotníků. Rada vysokých škol toto stanovisko podporuje,“ sdělila mediální zástupkyně SK RVŠ Mariana Tesařová.