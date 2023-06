Legendární nákladní automobil Praga V3S letos slaví 70 let, nadšenci si výročí připomenou ve Vyškově

Letos má rovných sedmdesát let. Konstruktéři ho vyvinuli jak pro civilní využití, tak pro armádu. Ta také odebrala většinu ze 130 tisíc vyrobených kusů. Řeč je o nákladním automobilu Praga V3S, lidově nazývaném vejtřaska. „Projede skoro všechno, a kdyby se nestyděla, jezdila by i po zdi,“ říkají o autě jeho řidiči. Reportáž Vyškov 10:00 10. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákladní automobil Praga V3S | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

„Projíždíme je už velmi zřídka. Maximální rychlost má stanovenou na 60 km/h. Ale do těch osmdesáti by to jelo,“ vypráví rotný Petr Běhal při projížďce dědickými kasárnami ve třicet let starém automobilu Praga V3S. Největší výhodou vozu podle něj je, že se dostane úplně všude. „Jednoduchý, skoro primitivní, ale účinný. Na to, co armáda potřebuje, to dlouho stačilo a v podstatě by stačilo i nadále. Ale moderní je moderní,“ dodává.

Libor Pliešovský, který na Vojenské akademii ve Vyškově učí vojenskou historii, proto spolu se svými kolegy vymyslel akci, která připomíná 70 let tohoto legendárního vozidla.

„Asi tři generace řidičů se na tom autě učily jezdit náklaďákem a dělaly si řidičák. Takže pro starší generaci je to prostě legenda. Když konstruktéři v roce 1953 ta vozidla vypustili ze závodu, nikoho nemohlo napadnout, že to bude takový držák,“ říká Pliešovský.

Ne každý má však na toto auto pozitivní názor. Jeho klady jsou ale podle Pliešovského jednoznačné. „Pořád je to auto naprosto robustní, spolehlivé, můžete ho opravit improvizovaně na poli, na louce, v lese a projede to takový terén, který mnohá auta neprojedou.“

Šestadvacet V3S s různými typy nástaveb vlastní Technické muzeum v Brně, deset z nich je pojízdných. Podle konzervátora Martina Šebely má tento vůz několik nej. „Nejdéle vyráběné, má nejvíc vyrobených kusů, jezdilo na všech kontinentech světa.“ I když má za to, že převažují výhody, uznává, že vejtřaska má i několik nevýhod – třeba velmi hlučný motor.

