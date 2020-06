Další případ zadluženého důchodce. Firma vybrala od lidí 27 milionů, peníze už nikdy neviděli

V hlavní roli znovu figuruje invalidní důchodce Jaroslav Š. Jen místo státu jsou tentokrát v roli poškozených desítky lidí. Ti si nakoupili dluhopisy firmy Prago Investment za 27 milionů s vidinou zisku z úroků. Jenže nedostali nic. A firmu převzala italská společnost, za kterou oficiálně stojí zadlužený invalidní důchodce s více než dvaceti exekucemi. Na jeho jméno narazil Radiožurnál už v případu, kdy stát vymáhá přes 600 milionů korun. Původní zpráva Praha/Pec pod Sněžkou 6:00 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Okolnosti kolem firmy Prago Investment šetří policie. Společnost prodávala dluhopisy a slibovala lidem osmiprocentní úrok. Tvrdila, že jejich peníze investuje do opravy hotelu v Krkonoších. Celkem získala 27 milionů korun. Jenže lidem nevyplatila nic, ani zisk, ani vklad.

Radiožurnál zjistil, že rekonstrukce hotelu vůbec neproběhla. Ani nemohla. Budova totiž patří jinému majiteli, který o dluhopisech vůbec nic nevěděl. Firmu Prago Investment navíc minulý měsíc převzala italská společnost, za kterou oficiálně stojí zadlužený invalidní důchodce Jaroslav Š. s více než dvaceti exekucemi v hodnotě necelých šesti milionů korun.

Tedy senior, na něhož je napsáno několik italských firem a skrz ně se stal majitelem například společnosti Xena Praha. Po té stát vymáhá více než 600 milionů korun, jak minulý měsíc informoval Radiožurnál.

Jaroslav Š. žije v prostorách bývalé prodejny oblečení v Kutné Hoře a má majetek v hodnotě asi 50 tisíc korun. Žádosti o rozhovor odmítl. Jeho bratr je ale přesvědčen o tom, že Jaroslav je jako majitel firem jen nastrčený. Podle něj trpí vážným neurotickým onemocněním spojeným s výpadky paměti.

„Stoprocentně nekoupil žádnou firmu, rozhodně nemůže řídit žádnou firmu, nemá na to, to není ten typ a teď v tom stavu, ve kterém je, tak to už vůbec ne. Zapomíná, neví, je to člověk, který je prostě nemocný,“ popisoval svého bratra Radiožurnálu Josef Š. při přípravě předchozí reportáže. Mínil, že bratra někdo využil.

Nezrekonstruovaný hotel

Jako přes kopírák vypadá jeho role v případu firmy Prago Investment, která prodávala dluhopisy s legendou, že hodlá přestavět nemovitost v Krkonoších.

Rozlehlý čtyřpatrový hotel Hnědý vrch na kopci nad Pecí pod Sněžkou má svá nejlepší léta dávno za sebou. Již několik let je zavřený a čeká na rekonstrukci, která by ho měla proměnit v moderní horský hotel. Tak to plánují jeho pražští majitelé.

Firma Prago Investment prodávala dluhopisy a slibovala lidem osmiprocentní úrok. Tvrdila, že jejich peníze investuje do opravy hotelu Hnědý vrch v Krkonoších. | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Právě tento hotel si vyhlédla firma Prago Investment, když se snažila přesvědčit investory, aby od ní nakoupili dluhopisy v celkové hodnotě 27 milionů korun. Ve své prezentaci slíbila, že za peníze vybrané na dluhopisech hotel, jenž stojí na lukrativním místě nedaleko hlavního lyžařského areálu, zrekonstruuje, postaví u něj sjezdovku, wellness, sportovní halu a ještě čtyři srubové domy. Z peněz, které pak měl areál vydělávat, slibovala firma vyplácet osmiprocentní úroky.

Firma peníze vybrala, jenže tím to skončilo. Žádná slibovaná oprava hotelu neproběhla a zhodnocení peněz také ne. Ani nemohlo. Majitelé hotelu totiž o slibech firmy Prago Investment vůbec nic netušili.

„Prago Investment je firma, která s námi nemá nic společného, my jsme se s nimi nikdy nepotkali,“ říká jednatelka firmy TBJ Jana Vondráčková. Dodává, že o celé věci se dozvěděla až při výslechu na policii. Podle ní si zástupci firmy Prago Investment vyhlédli hotel, protože jeho rekonstrukce se skutečně připravuje, a nabídli dluhopisy nezkušeným investorům.

„Cítíme se poškození, protože připravujeme rekonstrukci, a určitě nám nepomáhá, když se někde objevuje, že nás někdo použil k tomu, aby z lidí vytáhl peníze,“ říká Vondráčková.

Ztracená investice

Poškození se cítí pochopitelně i investoři. Třeba pětapadesátiletý Robert Anderle z Olomoucka, který si od firmy Prago Investment koupil dva dluhopisy za 200 tisíc. A zpět podle svých slov nedostal vůbec nic. Dokončit rekonstrukci hotelu firma Prago Investment slíbila na podzim 2017, dodnes ale žádná přestavba ani nezačala. Dluhopisy měla firma Anderlemu a dalším investorům vyplatit v červenci 2018, to se ale, jak potvrzuje, nestalo.

„Měsíc potom, co nesplatili jistinu, jsem to začal řešit,“ popisuje Robert Anderle. Nejdříve se o své zkušenosti podělil na různých diskusních fórech, kde si stěžují neúspěšní investoři do dluhopisů. Pak se na něj obrátila policie, protože stejně jako on dopadli i další investoři Prago Investmentu.

Lidí, kteří koupili dluhopisy Prago Investment, jsou desítky. Na své peníze marně čekají už skoro dva roky a letos v dubnu navíc jejich šance ještě víc poklesly. Firmu Prago Investment totiž převzala italská společnost Free Cars, jejímž majitelem je právě zmiňovaný invalidní důchodce Jaroslav Š. z Kutné hory.

Problémem pro investory není jen to, že příjmy a majetek Jaroslava Š. ani zdaleka nedosahují výše, aby jim mohl peníze z dluhopisů vyplatit, pokud by ho případný soud uznal vinným. Vymáhání peněz či policejní prošetření případu může zkomplikovat také fakt, že muž nevlastní firmu přímo, ale prostřednictvím italské společnosti.

„Itálie je specifická tím, že tam justiční systém prakticky nefunguje. Takže tam můžete posílat různé výzvy, žaloby a dožádání na policii a tam skoro nedostanete žádnou součinnost. Pokud to dělají schválně do Itálie, tak si myslím, že za tím bude nějaký nekalý úmysl,“ vysvětlil Radiožurnálu právník Petr Uklein, který se specializuje na mezinárodní právo.

„Případem, ve kterém figurují dluhopisy, se kolegové z oddělení hospodářské kriminality zabývají,“ říká mluvčí pražské policie Jan Daněk. „V tuto chvíli je celý případ ve fázi prověřování, zatím není nikdo stíhán ani obviněn. Kolegové zjišťují, zda se někdo dopustil trestné činnosti, či nikoli,“ dodává.

Podezřelé převody firem do Itálie

Pokud je Jaroslav Š. opravdu jen bílým koněm, jehož angažmá má skrýt skutečné majitele, je tedy otázkou, kdo za celým případem stojí. Z obchodního rejstříku vyplývá, že do letošního dubna byl jako majitel firmy Prago Investment zapsán podnikatel Martin Šťáva. Ten byl také jediným jednatelem firmy.

Než ji převedl pod italskou firmu Free Cars a invalidního důchodce Jaroslava Š., komunikoval Šťáva za firmu Prago Investment i s investory. „Mluvil jsem s ním. Říkal, že má nějaké potíže a finance shání,“ potvrzuje Robert Anderle.

Radiožurnál zjistil, že Šťáva pracuje z vily v pražském Podolí. Při osobní návštěvě to potvrdila žena, která ve zdejších kancelářích v prvním patře pracuje také. Šťáva žádosti Radiožurnálu o rozhovor odmítl a nakonec poslal jen SMS, ve které napsal, že žádné peníze nedluží, o hotelu nic neví a že svou firmu na Jaroslava Š. nepřevedl.

„Společnost se stala obětí trestného činu a nadále situaci řeší ve všech rovinách práva,“ napsal. Na otázku, jakého trestného činu se jeho firma stala obětí, už ale neodpověděl. Stejně tak nereagoval ani na to, když mu Radiožurnál připomněl, že veškeré své poznatky má podloženy výpověďmi poškozených a dokumenty dostupnými z veřejných zdrojů.

Vila v pražském Podolí, kde sídlí podnikatelé Martin Šťáva a Vlastislav Římský | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Martin Šťáva se dobře zná také s Vlastislavem Římským, který dříve stál za již zmiňovanou firmou Xena Praha, po které stát vymáhá přes 600 milionů korun. Vlastislav Římský na otázku, jestli má něco společného také s firmou Prago Investment, neodpověděl. Že by znal Jaroslava Š. ale při přípravě minulé reportáže popíral.

Radiožurnál zjistil, že Římský pracuje ve stejné vile v pražském Podolí jako Martin Šťáva. Zvonek kanceláří, kde oba působí, byl na konci května stále označen nápisem Xena. Stejně tak je na zdi před vilou mezi firmami, které zde sídlí, vyjmenovaná i firma Xena Bohemia. Obě italské společnosti, přes něž invalidní důchodce Jaroslav Š. převzal firmy Prago Investment i Xenu Praha, sídlí v Miláně na stejné adrese. Jaroslav Š. se navíc majitelem obou společností stal ve stejný den.

Podle informací Radiožurnálu se policie zabývá i těmito převody firem. „Věc je ve stadiu prověřování, v této chvíli tedy nemůžeme poskytnout žádné informace,“ potvrdila mluvčí severočeské policie Jana Slámová.

