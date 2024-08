‚Rodina je tam, kde je láska.‘ Odstartoval festival Prague Pride 2024 na podoru sexuálních menšin

Téma rodiny spojuje dvě stovky akcí letošního festivalu Prague Pride, který začal oficiálně v pondělí večer na Střeleckém ostrově v Praze. Týdenní přehlídka o životě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) se koná počtrnácté. Vyvrcholí pak v sobotu duhovým průvodem hrdosti. Pořadatelé očekávají, že by se do něj mohlo zapojit na 70 000 lidí. Oznámili to pražskému magistrátu.

