Motto Prague Pride je ‚Jsme tradičnější než si myslíte‚. V programu se objeví růžový nafukovací kostel

13. ročník Prague Pride, tedy festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans a queer lidí, sice končí až v neděli, ale v sobotu vyvrcholí duhovým průvodem na Letenskou pláň. Festival Prague Pride s průvodem se konal poprvé v roce 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. V dalších letech protestní akce postupně slábly. V rozhovoru odpovídá ředitelka Prague Pride festivalu Veronika Dočekalová. Rozhovor Praha 13:21 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka programu festivalu Prague Pride Veronika Dočkalová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

V tuto chvíli už asi můžete upřesnit odhad účastníků sobotního pochodu. Bude jich víc než loni?

Jsme o tom přesvědčeni, loni jsme se setkali s rekordní účastí 60 tisíc lidí. Z naší zkušenosti víme, že účast stoupne každý rok asi o pět procent. Tak si myslíme, že stoupne i letos.

Odráží se postupně v posledních letech na přístupu veřejnosti k průvodu Prague Pride celkový pohled společnosti na LGBT + komunitu?

Určitě, sledujeme zvyšující se trend respektu vůči LGBT+ lidem. Dobrým dokladem toho jsou poslední průzkumy veřejného mínění, ve kterých až 70 % společnosti podporuje manželství pro všechny páry.

„Tradičnější než si myslíte“

Letošním tématem festivalu jsou tradice a jejich význam pro fungování společnosti s mottem „Tradičnější, než si myslíte“. Můžete to prosím rozvést? Co konkrétně máte na mysli?

My se často setkáváme s tím, že slova tradice/tradiční bývají používány jako takový nástroj proti nám, jako kdybychom tradiční nebyly.

A my se snažíme říct, že jsme tradičnější, než si myslíte, že LGBT+ lidé jsou přítomní v dějinách kultury a lidí a že zkrátka jsme tady byli vždycky.



Prague Pride 2023 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Vy už jste to naznačila. Ve sněmovně je před druhým čtením návrh na uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, ale také ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Podle lidovecké novely zákona o registrovaném partnerství by stejnopohlavní partneři požívali prakticky stejná majetková sociální práva jako manželé. Pro vás ale je přijatelná pouze novela o stejnopohlavním manželství. Proč?

Přijde nám nevhodné, aby stát vytvářel dvě různé kategorie pro lidi, které vlastně znamenají to samé.

Aby vedle sebe existoval institut manželství, který je jenom pro někoho a vedle toho nějaký další, vlastně trochu podružný institut. Tím pádem si myslíme, že jediná přijatelná cesta je manželství pro všechny páry.

Do jaké míry se do letošního festivalu promítl právě fakt, že dolní komora má na stole zmíněnou předlohu?

Velice, jak jsem říkala, to slovo tradice/tradiční bývá právě v těchto debatách o manželství pro všechny páry používáno jako nástroj proti nám. A my se snažíme letošní kampaní poukázat na to, že tradice se proměňují a že LGBT + lidé tu byli vždycky.

Průvod Prague Pride došel na Letnou, dočasně omezil dopravu. V zástupu byly desetitisíce lidí i politici Číst článek

Program festivalu

Který bod z letošního programu stojí z vašeho pohledu tedy zvlášť za zmínku?

Já bych chtěla určitě všechny návštěvníky a návštěvnice pozvat v sobotu odpoledne na Letenskou pláň, kde je Pride Park, scházíme se tam po průvodu.

Letos tam najdou velký růžový nafukovací kostel, kterému říkáme chrám bezpodmínečného přijetí. A v tomto kostele budou moct přijmout své první svaté přijetí. A samozřejmě překvapením letošního ročníku je, že nás poctila svojí návštěvou známá zpěvačka LP, která vystoupí na Letenské pláni.

A nejenom vystoupí. Ona vlastně se přímo na duhovém průvodu chystá natáčet videoklip Dayglow z alba Love Lines. Vy jste asi ani sami nemuseli moc usilovat, aby se stala hostem festivalu. Mám pocit, že vás oslovila ona první. Je to tak?

Je to tak, máme z toho velkou radost.

LP se nám ozvala sama, byla v Praze již na jaře letošního roku. Prahu si zamilovala a rozhodla se, že zde natočí svůj další klip. A shodou okolností se to sešlo s termínem Prague Pride. Tím pádem se nám sama ozvala a již zde několik dní natáčí a vyvrcholí to právě v sobotu odpoledne.

Prague Pride 2023 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Účast na dnešním duhovém průvodu přislíbili mimo jiné ministr vnitra Vít Rakušan, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr zahraničí Jan Lipavský, náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib a také vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Jak důležitá je pro vás tato podpora?

Nesmírně důležitá a vážíme si toho. Každý rok pozorujeme, že čím dál víc lidí z politického spektra je ochotno postavit se za práva LGBTQ + lidí, a věříme, že tak vytváříme novou tradici rovnosti a respektu.

Jaký je tedy hlavní vzkaz letošního ročníku Prague Pride?

Tradice se mění. Tradice si můžeme nechat. Tradice můžeme proměnit, pakliže vytvářejí nějaké tlaky na společnost nežádoucí a zároveň LGBT+ lidé jsou tradičnější, než si myslíte.