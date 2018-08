Problémy na Výstavišti. Smlouva o PragueConu byla úmyslně antedatována, stojí v právní analýze

„Smlouva byla úmyslně antedatována,“ stojí v jedné z právních analýz, které si k chystanému festivalu PragueCon nechalo zpracovat pražské Výstaviště.

Městská firma navíc dokument ve lhůtě nezveřejnila v registru smluv, jak ukládá zákon.

Výstaviště přitom k nejisté akci uzavřelo už několik smluv, například o PR aktivitách či na shánění sponzoringu. Podle jednoho z posudků, které má redakce iROZHLAS.cz k dispozici, jsou ale tato plnění „učiněna bez právního důvodu“.

„Pokud se představenstvo rozhodne, že akci například odloží, půjdu se na ni v budoucnu podívat nikoliv jako primátorka, ale jako fanynka komiksového světa," uvedla Krnáčová.

„Posuzovaná smlouva (o PragueConu) byla dle našeho názoru s největší pravděpodobností uzavřena někdy v období po 11. 7. 2017, což neodpovídá datu, které je na této smlouvě uvedeno. Smlouva proto dle našeho názoru byla úmyslně antedatována,“ zní asi nejpalčivější závěr jednoho z právnických posudků, které si nechalo Výstaviště zpracovat a které má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Na začátek krátká časová osa: takzvaná Smlouva o sdružení se ve společnost PragueCon, na základě které chce pražská městská firma poslední zářijový víkend uspořádat festival komiksu a seriálů, byla uzavřena 14. 6. 2017. Alespoň je toto datum ručně napsáno ve smlouvě.

Smlouva o PragueConu, která byla podle analýzy antedatována. | Foto: irozhlas .cz | Zdroj: iROZHLAS.cz

S tímto datem pracuje i zmíněná právní analýza kanceláře Solil, Linke a Richtr. Ta ale zároveň připomíná, že tato – údajně červnová – smlouva obsahuje identifikaci ochranné známky festivalu. „(Ta) však smluvním stranám nemohla být známa dříve než po 11. 7. 2017,“ připomíná analýza. Důvod? Přihláška na ochrannou známku PragueCon byla u Úřadu průmyslového vlastnictví podána až zmíněného jedenáctého července loňského roku a k jejímu zveřejnění došlo až ke konci září.

„Uvedená identifikace ochranné známky ve smlouvě tak jednoznačně naznačuje, že byla reálně uzavřena někdy v době po 11. 7. 2017 a že datum, které je na ní uvedené jako datum jejího podpisu, neodpovídá skutečnosti, respektive že tedy smlouva byla takzvaně antedatována,“ upozorňuje Výstaviště analýza právníků a dodává: „S ohledem na způsob uvedení data v podpisové části smlouvy lze těžko předpokládat, že jedna nebo druhá strana nevěděla, že je zde uvedeno datum jiné než skutečné.“

Prázdninový režim

Server iROZHLAS.cz se s dotazem obrátil na aktéry, jejichž podpis je pod smlouvou o PragueConu uveden. Stanislav Adámek, který je spolupořadatelem a vlastníkem již zmíněné ochranné známky, ale možnou antedataci dokumentu nechtěl komentovat.

„V kontextu všech ostatních relevantních okolností týkajících se projektu PragueCon, ale i obecně některých sporných kroků vedení společnosti Výstaviště Praha a.s. máme za to, že se ve spojení se závěry této analýzy může jednat o závažné soustavné a cílené porušování povinností vedení, jakožto statutárního orgánu. Nelze dle našeho názoru v takovém případě vyloučit ani trestněprávní odpovědnost odpovědných osob, pokud by se tyto souvislosti nade vší pochybnost prokázaly jako skutečné a pravdivé.“ z právní analýzy k akci PragueCon

„Bohužel k tomuto se prozatím nemohu vyjádřit, smlouva je výsledkem jednání trvajících asi čtyři měsíce mezi mnou a Výstavištem Praha,“ vzkázal a komentář odmítl i na opakovaný přímý dotaz, jestli byla smlouva úmyslně antedatována. A jak se dá jinak vysvětlit, že ochranná známka byla zaregistrována až po podpisu smlouvy, ačkoli ta už známku i její číslo zmiňuje?

„Rád bych vám poskytl další informace, ale s ohledem na probíhající jednání nemohu,“ doplnil Adámek.

Naopak tehdejší předseda představenstva Pavel Klaška, který byl v červenci odvolán dozorčí radou, telefon nezvedal a nereagoval ani na dotaz zaslaný SMS zprávou. Jakékoli pochybnosti a antedataci pak na dotaz odmítl bývalý člen představenstva Jiří Pavlík, který je pod původní smlouvou o PragueConu také podepsán.

„Už je to docela dlouhou dobu. Tuhle záležitost jsme v rámci představenstva řešili. Ale teď jsem v prázdninovém režimu, Výstaviště jsem opustil na konci ledna, takže z hlavy si detaily už nepamatuju. O žádném antedatování nic nevím,“ odmítl tvrzení z analýzy Pavlík s tím, že k žádnému pochybení nedošlo.

Jestli byla smlouva skutečně úmyslně antedatována, nechtělo komentovat ani současné vedení. „Považujeme za nevhodné komentovat otevřený obchodní případ, neboť by to mohlo ovlivnit obchodní vyjednávání. Právní posudky, kterých je více, nebudeme komentovat přes média,“ vzkázal člen představenstva Jan Adámek (shoda jmen; pozn. red.) a připomněl, že dozorčí rada si zadala ještě vlastní audit, což už dříve potvrdila i pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

(Ne)zveřejnit smlouvu? Překvapení

Analýza od právnické kanceláře mimo jiné zmiňuje, že ještě zhruba v polovině června (tedy ke dni vypracování posudku) nebyla smlouva uveřejněna v registru smluv, a to přesto, že to ukládá zákon a navíc tuto povinnost zmiňuje také sama smlouva (viz box vlevo).

„Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva dnem zveřejnění smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.“ Článek 10.1 Smlouvy o sdružení se ve společnost PragueCon

Nad tím, že smlouva o PragueConu nebyla v registru zveřejněna, se podivuje i pořadatel Adámek. „Výstaviště se v textu smlouvy k jejímu zveřejnění zavázalo a o důvodu nezveřejnění jsem informován doposud nebyl, bylo to pro mne překvapení,“ uvedl.

Nicméně s registrem smluv má Výstaviště, jak tvrdí další analýza, problém nejen pokud jde o akci PragueCon. Právníci z Rowan Legal městskou firmu například upozorňují, že „problematické“ je začerňování cen u všech smluv, a to bez ohledu na jejich typ. To požaduje interní směrnice Výstaviště, kterou dostali právníci k posouzení. Podle jejich názoru je ale možné znečitelnit pouze ty údaje, které lze považovat za obchodní tajemství.

Ani na tyto dotazy – tedy například, co bude se smlouvami, kde Výstaviště propáslo zákonem stanovenou tříměsíční lhůtu pro zveřejnění v registru, kdo je za chyby odpovědný a zdali je vůbec možné podle smlouvy o PragueConu poskytovat nějaká plnění, ale Výstaviště nereagovalo.

Místopředseda představenstva Pavel Jaroš, který si posudek od Solil, Linke a Richtr nechal k PragueConu zpracovat, uvedl, že osud kontraktu „je daný“. Na dotaz, zdali to znamená, že je smlouva neplatná, serveru iROZHLAS.cz napsal: „Podle toho vyjádření ano.“ O údajném antedatování smlouvy podle svých slov nevěděl.

Vrchol všeho, vrchol ledovce

Zprávu o aktuální situaci na Výstavišti, jejíž součástí jsou i právnické posudky, bude v úterý projednávat Rada hlavního města Prahy. Předkladatelem materiálu je radní Jan Wolf (KDU-ČSL). Pokud přezkum všech smluv ukáže, že například v registru smluv chybí dokumenty, které tam mají být, bude chtít vyvodit důsledky u osob, které za to nesou odpovědnost.

„Pokud jsou zde nějaké nedostatky, budu chtít, aby z toho byly vyvozeny příslušné důsledky, ať už personální či trestněprávní. Antedatace je nepřípustná.“ radní Jan Wolf

„Pokud jsou ty smlouvy neplatné, bude to docela závažné pochybení, ale věřím, že je to menší počet smluv. Ovšem jestli jsou všechny, daní lidé budou muset nést politickou odpovědnost,“ uvedl na dotaz radní Wolf. „Neznalost zákona neomlouvá a mají právníky, kteří jim smlouvy dělali,“ doplnil ještě.

Případná antedatace smlouvy je pro Wolfa „vrcholem všeho, vrchol ledovce“. „Buď je ta smlouva neplatná od začátku, nebyla v registru a byla antedatována, pak není co řešit. A pokud by byl právní názor, že platná je, tak budeme chtít její vypovězení pro její jednostrannost a pro věci, které se neslučují s dobrým chodem městské společnosti. To je můj názor,“ uvedl ještě Wolf.

S posudkem měl možnost seznámit se i bývalý šéf dozorčí rady Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě), který na nevýhodnost smlouvy včetně možné antedatace upozorňoval už v minulosti. Kvůli tomu také rezignoval na svou funkci.

„Praze vzniká v této souvislosti finanční i reputační škoda, za kterou nesou odpovědnost konkrétní členové představenstva, kteří při přípravě akce opakovaně porušovali zákony. Politickou odpovědnost nese paní primátorka, která akci prosazovala, poskytla jí záštitu, dokonce ji označila za jeden z možných symbolů změn na Výstavišti a následně ignorovala alarmující zjištění dozorčí rady učiněná v této souvislosti,“ uvedl Vyhnánek. Sama primátorka Adriana Krnáčová, která od letošního června sedí v dozorčí radě Výstaviště, na dotazy redakce nereagovala.

Podle Výstaviště i organizátora Pragueconu je v jednání smlouva nová, obě strany k ní ale zatím mlčí. „Nový návrh dostalo Výstaviště obratem 25. dubna, kdy jsem v průběhu jednání byl ochotný se vzdát veškerého podílu na zisku, jen aby akce proběhla, a to vzhledem k pověsti akce (a svým způsobem s ohledem na množství zahraničních partnerů i města Prahy a České republiky jako takové). Dodnes nemám k dispozici jakékoli závazné stanovisko Výstaviště, jak hodlají dále postupovat,“ popsal pořadatel Adámek, podle kterého se tempo příprav „v posledních dnech výrazně zpomalilo“. Jak totiž minulý týden informoval server iROZHLAS.cz, městská firma aktuálně zvažuje i variantu, že akci o rok odloží. Rozhodnutí by mělo padnout do dvou týdnů (podrobnosti si můžete přečíst ZDE).