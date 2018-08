PragueCon nebude. Organizátoři z pražského Výstaviště slíbili vrátit lidem peníze

Kromě festivalu se nebude konat ani doprovodný koncert herní hudby v Obecním domě, původně plánovaný na 6. září. Lidem, kteří vstupenky zakoupili bankovním převodem, firma zašle peníze zpátky na účet. Při platbě dobírkou zašle společnost částku zpět do 30 dnů a u transakce platební kartou mají lidé kontaktovat zástupce Výstaviště e-mailem.

Společnost v prohlášení jako důvod zrušení akce uvedla, že „nedošlo ke vzájemné shodě s držitelem ochranné známky“. V poslední době se nicméně objevily významné pochybnosti o smlouvách, které firma ohledně festivalu uzavřela.

Nevýhodná smlouva na PragueCon? Chceme řešení, vzkazují pražští radní vedení Výstaviště Číst článek

Dozorčí rada společnosti zhruba před měsícem doporučila představenstvu, aby festival zrušilo. Zároveň odvolala předsedu představenstva firmy Pavla Klašku (ANO). Minulý týden pak k řešení problému kolem festivalu vyzval firmu radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice), který má společnost v gesci.

Smlouva na akci byla podle něj nastavena tak, že celou případnou ztrátu by neslo Výstaviště. Pokud by však akce vykázala zisk, dělil by se mezi Výstaviště a organizátora.

Na situaci ve společnosti, která se od roku 2015 stará o areál Výstaviště, v červnu upozornil tehdejší předseda dozorčí rady firmy Pavel Vyhnánek (Praha 7 Sobě). Ten na funkci rezignoval poté, co radní včas nevyslyšeli jeho apel na to, aby se sešli a situaci ve firmě řešili.

Jako problémy ve vedení Výstaviště zmínil právě smlouvu na PragueCon nebo nedostatky při zveřejňování smluv v registru. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) se poté radou města nechala zvolit do dozorčí rady Výstaviště.

Akce PragueCon se měla konat od 28. do 30. září. Třídenní akce měla být zaměřena na svět komiksů, filmů, seriálů či počítačových her. Organizátoři očekávali, že akce přiláká až 70 000 návštěvníků z České republiky i zahraničí.