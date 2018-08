Nevýhodná smlouva na PragueCon? Chceme řešení, vzkazují pražští radní vedení Výstaviště

Usnesli se na tom pražští radní. Smlouva na akci, která se má konat koncem září, je podle Wolfa nastavena tak, že v celou případnou ztrátu by neslo Výstaviště. Dozorčí rada firmy v polovině července kvůli pochybením odvolala předsedu představenstva Pavla Klašku (ANO).

Antedatovaná smlouva

Problémy na Výstavišti. Smlouva o PragueConu byla úmyslně antedatována, stojí v právní analýze Číst článek

Jak informoval server iROZHLAS.cz, Výstaviště si na smlouvu k festivalu komiksu a seriálů nechalo zpracovat několik právních analýz. „Smlouva byla úmyslně antedatována,“ stojí v jedné z nich.

Městská firma navíc dokument ve lhůtě nezveřejnila v registru smluv, jak ukládá zákon. Podle jednoho z posudků tak jsou plnění, která Výstaviště činí na základě této smlouvy, „učiněna bez právního důvodu“. Podrobnosti o situaci v městské firmě si můžete přečíst ZDE.

Na situaci ve společnosti, která se od roku 2015 stará o areál Výstaviště, před časem upozornil tehdejší předseda dozorčí rady firmy Pavel Vyhnánek (Praha 7 Sobě). Ten na funkci rezignoval poté, co radní včas nevyslyšeli jeho apel na to, aby se sešli a situaci ve firmě řešili. Jako problémy ve vedení Výstaviště zmínil právě smlouvu na PragueCon nebo nedostatky při zveřejňování smluv v registru. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) se poté radou města nechala zvolit do dozorčí rady Výstaviště.

Smlouva na PragueCon je podle radního Wolfa, který má Výstaviště v gesci, nastavena nevýhodně. Pokud by akce vykázala zisk, dělil by se mezi Výstaviště a organizátora. Případnou ztrátu by však hradila pouze městská společnost.