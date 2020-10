‚Každý barák posuzují jinak.‘ Praha 1 zakázala v domě Airbnb, jinde ho ale toleruje. Úřady čtou zákon různě

Vysklené dveře nebo rozmlácené ozdoby na stěnách. Takové problémy řešili obyvatelé jednoho domu na Praze 1 kvůli krátkodobému ubytování přes portály typu Airbnb. Obrátili se proto na stavební úřad. Praha 14:11 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V historickém centru Prahy je ke krátkodobým pronájmům prostřednictvím Airbnb a podobných platforem využíván každý pátý byt, což má znatelný vliv na růst cen klasických nájmů (ilustrační foto) | Zdroj: Smartmockups

Letos v červnu úředníci vydali zásadní stanovisko, kterým ubytovávání turistů majitelům příslušných bytů fakticky zakázali kvůli špatné kolaudaci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak Praha řeší problémy s lidmi, kteří v hlavním městě využívají služeb jako Airbnb? Dozvíte se v reportáži

Vlastníkům dali měsíc, aby byty přepsali na ubytovny. Když se ale na stavební úřad obrátili obyvatelé jiných domů a domáhali se stejného postupu, stavební úřad otočil a odmítl se věcí zabývat.

Ukončit, nebo rekolaudovat

Petr Městecký ze spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy se zastavuje u prosklených dveří bytového domu, ve kterém zároveň předsedá společenství vlastníků. Několik bytů v tomto domě nacházejícího se ve středu metropole majitelé nabízeli na krátkodobé ubytování pro turisty.

Zmíněné prosklené dveře podle Městeckého jeden z hostů vymlátil, když se snažil dostat dovnitř. „Ta skla jsou šestimilimetrová, není to standardní sklo. A přesto je někdo prokopne a projde dovnitř. Ale to už byli všichni pryč, když se to prokázalo,“ popisuje incident. „Nakonec jsme se dohodli s vlastníkem bytu, nějakých deset tisíc korun za výměnu skla je nezabilo,“ dodává Městecký.

Praha hrozí portálům typu Airbnb pokutami. Městským částem neposkytly nutné údaje Číst článek

Podobných problémů muselo místní společenství vlastníků kvůli krátkodobému ubytování řešit víc. Letos v lednu proto požádalo stavební úřad na Praze 1 o prošetření, zda nemovitosti sloužící jako nocleh pro turisty mají správnou kolaudaci. Majitelé je mají nahlášené jako byty, podle Městeckého by správně mělo jít o ubytovací jednotky.

Podnět se týkal celkem pěti bytů čtyř vlastníků. Stavební úřad v domě nejprve provedl kontrolu a následně vydal 29. června výzvu, podle níž měli vlastníci dotčených bytů do 31. července ukončit poskytování ubytovacích služeb, nebo stavbu rekolaudovat.

„Pokud budou vlastníci těchto bytů dále provozovat krátkodobé pronájmy, požádají o změnu užívání z bytu k trvalému bydlení na ubytovnu,“ napsal stavební úřad s tím, že pokud se majitelé výzvou řídit nebudou, vydá rozhodnutí, kterým zjednání nápravy nařídí. Stavební úřad sice zahájil správní řízení s vlastníky, kteří byty nepronajali dlouhodobě. Z vyjádření, které zaslal Radiožurnálu, ale vyplývá, že avizované rozhodnutí dosud nevydal. Od konce lhůty přitom uběhly dva měsíce.

‚Čekala bych pevné stanovisko‘

Na stavební úřad se navíc obrátila další SVJ se stejným podnětem. Jenže těmito upozorněními na prošetření správné kolaudace se úředníci zabývat odmítli.

„Je hrozně zvláštní, že v případě jednoho SVJ řeknou, že to bude takhle,“ podivuje se Libuše Hamšíková, která žije v domě, jehož společenství poslalo další upozornění. V tomto domě museli například opravit výtah, který poničili turisté. Náklady se vyšplhaly na téměř 100 tisíc korun.

„Já bych předpokládala, že úřady mají pevné stanovisko. Ne že budou každý barák posuzovat jinak,“ dodává.

Kdo utne hlavu drakovi jménem Airbnb? Číst článek

Zamítavé odpovědi má redakce k dispozici. Úředníci v nich píšou, že jim správnost kolaudace u krátkodobého ubytování nepřísluší posuzovat. „Regulace podnikatelské činnosti je problematikou legislativní v oblasti podnikání a nelze ji nahrazovat zásahy ze strany stavebního úřadu,“ zdůvodnili svůj postoj.

Citace přitom pochází z dokumentu, který úřad vystavil 3. července – tedy čtyři dny po vyhotovení zmíněné výzvy k rekolaudaci.

Úřad se navíc odvolával na výklad ministerstva pro místní rozvoj, podle kterého pro stavební úřady není podstatné, na jakou dobu majitelé byt přenechají někomu jinému – například kvůli přechodnému zaměstnání nebo pro rekreaci. Stanovisko resortu měl však úřad k dispozici šest dní před tím, než vydal zmíněnou výzvu k rekolaudaci.

‚Pomohl nám vir‘

Pro Radiožurnál se navíc ministerstvo vyjádřilo mírněji. Nabízení krátkodobého ubytování v bytech sice zákon explicitně nezakazuje, ale podle platné legislativy mají byty sloužit k trvalému bydlení. A vzhledem k tomu, že legislativa tento pojem přímo nedefinuje, je na stavebních úřadech, jak si jej vyloží.

„Soulad užívání stavby s určeným účelem musí být vždy zkoumán individuálně a vždy v mezích stavebního zákona, tj. při posouzení stavební úřad může vycházet například z obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem,“ podotýká mluvčí resortu Vilém Frček.

Airbnb veřejně nabídne své akcie v prosinci, jejich prodejem chce získat tři miliardy dolarů Číst článek

Například podle výkladu veřejného ochránce práv by byty měly sloužit výhradně k trvalému bydlení, nikoliv k poskytování ubytovacích služeb. „Pokud poskytujete ubytovací služby ve stavbě zkolaudované jako stavba pro bydlení, postupujete v rozporu se zákonem,“ konstatuje materiál ombudsmana. Obdobný postoj má například finanční správa nebo živnostenské odbory, které krátkodobé pronájmy pro turisty považují za živnost, k níž je nutná příslušná provozovna.

Proč tedy stavební úřad svůj postoj náhle otočil? Podle mluvčího Prahy 1 Petra Bidla kvůli nedostatku pracovníků. „Obdobným žádostem dalších Společenství vlastníků jednotek z centra Prahy, kterých může být několik set až tisíc, nemůže Stavební úřad z kapacitních důvodů vyhovět, neboť není na tuto agendu personálně vybaven,“ uvedl Bidlo. První výzvu stavební úřad vydal podle Bidla účelově, aby prověřil právní postup v problematice krátkodobého ubytování, který podle úřadu není jednoznačný.

Podle informací Radiožurnálu ale podobných podnětů zatím nebylo víc než deset. Některé z nich navíc odešly na stavební úřady jiných městských částí. Petr Městecký považuje vysvětlení stavebního úřadu za absurdní. „Představte si obdobnou situaci, že by stát sdělil, že pro nedostatek policistů a soudců nebude vyšetřovat ani soudit vraždy, prostě nejsou lidé, to je holý nesmysl,“ namítá.

Redakce se rovněž pokusila oslovit některé majitele bytů, kterých se týkala červnová výzva. Zástupkyně jedněch z nich pouze uvedla, že se proti postupu stavebního úřadu hodlají odvolat. A že obsazenost bytů není v této době kvůli omezení turismu způsobeném koronavirem nijak závratná.

Úbytku hostů v domě si všiml i Městecký, spokojený ale není. „Nepomohl nám úřad nebo zákon, ale vir. To je špatné řešení,“ namítá. Spor tak hodlá dostat k vyšší instanci. Na postup stavebního úřadu si stěžuje u pražského magistrátu.