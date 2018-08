Pro nás to neskončilo, říká starosta Lomecký k omezení kol v centru Prahy. Zákaz vjezdu ‚platí‘ dál

„Pro Prahu 1 to neskončilo, použijeme jiné metody,“ říká k situaci kolem cyklistů v centru metropole starosta městské části Oldřich Lomecký (TOP 09). V pondělí se má sejít se zástupci spolku Auto*Mat, z jejichž podnětu Městský soud v Praze opatření omezující pohyb jízdních kol v pěších zónách zrušil. Značení vyšlo na desítky tisíc korun, jak zjistil server iROZHLAS.cz, a i přes pravomocný rozsudek nadále zůstává na místě. Původní zpráva Praha 5:59 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákaz jízdy na kole, Praha 1 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Pokusím se je přesvědčit o tom, že na Staroměstské náměstí a Královskou cestu kola opravdu nepatří, protože se tam prostě nevejdou a naráží do chodců. Třeba najdeme kompromisní řešení,“ řekl serveru iROZHLAS.cz starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký z TOP 09.

Proč soud zrušil zákaz vjezdu kol do centra? Radnice nemyslela na bezpečí cyklistů, píše se v rozsudku Číst článek

Omezení kol v peších zónách mezi desátou a pátou hodinou odpoledne se mělo týkat hlavně spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí. Pražský městský soud ale opatření na základě žaloby cyklistického spolku Auto*Mat, zastupitele Prahy 1 Petra Kučery (Zelená Pro Jedničku) a dalšího navrhovatele na konci července zrušil. Podle verdiktu stačilo omezit rychlost.

S tím ale Lomecký nesouhlasí, podle něj to není vymahatelné. „Omezení rychlosti cyklistů je v podstatě pouze deklarativní značka, která by byla pro srandu králíkům. Nikdo nemá rychloměr, a i kdyby policie měla speciální radar, není to ošetřené v legislativě, jako je překročení rychlosti u aut. Jako starosta bych měl problém vydat usnesení, které je v podstatě nevymahatelné,“ říká.

Trest pro úředníky

Přiznává však, že radnice pochybila, když řádně nevypořádala došlé připomínky. I proto se městská část nakonec rozhodla proti rozhodnutí nepodat kasační stížnost. Lomecký tak nyní požaduje potrestání odpovědných úředníků z dopravního odboru.

„Nikdo nemá v úmyslu rušit to dobré a kvitované ani zbytečně plýtvat penězi na odstraňování něčeho, co může být následně součástí dohody.“ Ludvík Czital (ředitel dopravního odboru, Praha 1)

Tajemník František Dvořák podle svých slov nyní studuje spis k celé věci, poté případně vyvodí důsledky. „Nemyslím si, že by to bylo zas tak velké selhání našich zaměstnanců. Jsou to řadoví úředníci, často se střední školou,“ řekl s tím, že to podle něho míří ke snížení platu.

Starostovi Lomeckému se dále nelíbí ani rozsah opatření: „Úředníkům jsme dali za úkol zajistit bezpečnost. I já jsem ale veřejně deklaroval, že míru nebezpečnosti nevnímám na náměstí Republiky. Opatření ale bylo mnohem širší a soud napadl tu proporcionalitu.“

Omezení rychlosti cyklistů

Auto*Mat už dříve uvedl, že kompromisní řešení má připravené. „První je krátkodobé řešení, což znamená zachování objízdných tras, zrušení zákazu na náměstí Republiky a v těch ostatních zónách zákaz nahradit omezením rychlosti na 10 kilometrů v hodině,“ řekl serveru iROZHLAS.cz zástupce spolku Vratislav Filler.

„Předpokládáme ale, že se začne současně připravovat dlouhodobé řešení dopravního režimu s ohledem na objízdné trasy, potřebu průjezdu cyklistů přes centrum, který nemusí být nutně přes pěší zóny. To ale nemůžeme dělat my, to musí vzniknout na základě spolupráce magistrátu a Prahy 1,“ doplnil.

V žalobě spolek argumentoval tím, že by omezení kol ohrozilo zdraví cyklistů, a to kvůli velkému dopravnímu zatížení například Vodičkovy ulice, kudy měla mimo jiné vést objízdná trasa. Ve Vodičkově či Lazarské ulici také podle spolku bude docházet ke zdržení tramvají.

Značení stále platí

Dopravní značení omezující pohyb kol v peších zónách v centru Prahy vyšlo podle Technické správy komunikací, která jeho instalaci zajišťuje, na několik desítek tisíc korun. Přesnou sumu nelze podle mluvčí Barbory Liškové vyčíslit. Vedle umístění zbrusu nových zákazových značek se také přelepovali tabule upravující pěší zónu či se zákaz vjezdu vyznačil bílou barvou přímo na dlažbu.

Fotogalerie (15)







Značení zatím zůstává i přes pravomocný rozsudek soudu stále na místě. Filler ze spolku Auto*Mat upozorňuje, že omezení pro cyklisty tak stále platí. „Značení, když tam je, tak platí. Kdyby to tak nebylo, tak není právní jistota, jak se mají účastníci dopravního provozu chovat. Existují na to i judikáty. To mě taky trochu znepokojuje, proč už to není zakryté,“ dodal.

TSK podle mluvčí Liškové čeká na pokyn od úředníků radnice Prahy 1. Podle šéfa dopravního odboru Ludvíka Czitala je ale „situace s odstraňováním dopravního značení instalovaným v rámci zrušeného opatření velmi složitá“.

Praha 1 se nebude bránit proti rozhodnutí soudu o zákazu kol, plánuje schůzku s aktivisty Číst článek

„Nikdo nemá v úmyslu rušit to dobré a kvitované ani zbytečně plýtvat penězi na odstraňování něčeho, co může být následně součástí dohody,“ uvedl. Součástí úprav bylo totiž podle Czitaly i značení, po kterém cyklisti již delší dobu „volali“. Současně se odkazuje i na chystanou schůzku se zástupci spolku Auto*Mat.

„Zároveň je potřeba ctít závěry nezávislého soudu. K odstraňování dopravního značení obsaženém ve zrušeném opatření obecné povahy tak nepochybně dojde, bude však prováděno postupně. Konkrétní kroky a časový průběh jsou v současnosti předmětem dalších jednání,“ doplnil šéf dopravního odboru.

Některé úpravy by tak mohly platit i nadále. „Třeba navádění na cyklotrasy jako jsou žluté směrovky nebo jízdní pruh pro cyklisty v ulici Jungmannova,“ doplnila Lišková z TSK, která i značení hradí. Praha 1 musí zaplatit pouze náklady na soudní řízení ve výši 21 800 korun.

V případě odstranění nepřijdou značky podle starosty Lomeckého vniveč. „Standardní zákazové značky se uchovají a dají se použít v jiném režimu nebo případně s jinou dodatkovou tabulkou. A co se týče mytí dlažby, to se dá udělat v rámci pravidelného čištění,“ uvedl.