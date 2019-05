Z Nemocnice Na Františku bude Metropolitní nemocnice. Magistrát počítá s rozšířením péče

Praha převezme od 1. ledna příštího roku řízení Nemocnice Na Františku, kterou dosud spravovala Praha 1. Přejmenuje ji na Metropolitní nemocnici Na Františku. Za provoz bude zodpovědná příspěvková organizace, která vznikne letos v červnu. Rozhodli o tom v pondělí pražští radní. Praha 16:43 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na převzetí Nemocnice Na Františku hlavním městem se zastupitelé dohodli už v lednu 2018. (ilustrační foto) | Foto: Jana Hnízdilová

Magistrát připraví vznik příspěvkové organizace a převod nemocnice. O rozdělení nemovitého a movitého majetku se bude diskutovat. Rozdělení a převod by se měly podařit uskutečnit do konce roku. Magistrát původně uvedl, že Praha 1 si nadále nechá nemovitý majetek. O jeho údržbě, opravách a investicích se povedou jednání. Převod vybavení, zdravotnického zařízení a dalšího majetku bude vypořádán do konce října.

Magistrát podle radní Mileny Johnové (Praha Sobě) počítá s investicemi. Zároveň chce péči rozšířit. „Nemocnice Na Františku, tak jak vypadá dnes, je základem dalšího rozvoje - základním kamenem metropolitní sítě zdravotních služeb, který by mohl začít tím, že posílíme kapacitu. Nemocnice by měla navazovat na práci pražských poliklinik,“ uvedla Johnová.

Kvůli rozšíření péče bude podle radní město příští týden jednat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Více lůžek má mít například jednotka ARO. Ulevit by se tak podle města mohla i záchranné službě, která se potýká s problémy, kam pacienty odvážet.

Dočasným vedením nové příspěvkové organizace bude pověřen ředitel magistrátního zdravotnického odboru. Příspěvková organizace bude dále zajišťovat smluvní záležitosti se zdravotními pojišťovnami, zaměstnanci a dodavateli.

„Je třeba, aby nemocnici převzalo hlavní město Praha a aby ji začlenilo do svého celopražského sdružení zdravotnických zařízení. Tím se ušetří mnohé náklady a vyjednají lepší podmínky u zdravotních pojišťoven a u dodavatelů,“ řekl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.

Na převzetí Nemocnice Na Františku hlavním městem se zastupitelé dohodli už v lednu 2018. Zaměřuje se na akutní lůžkovou péči. Kromě běžných úkonů nabízí například léčbu rakoviny prsu, ortopedickou péči nebo plasticko-estetickou chirurgii. Disponuje 139 lůžky. Ročně je v ní hospitalizováno zhruba osm tisíc pacientů. Více než 80 000 lidí je ročně ošetřeno v ambulancích.

Hlavní město dosud žádnou nemocnici neprovozovalo, v minulosti se opakovaně objevily návrhy na to, aby vznikla tzv. metropolitní nemocnice po vzoru jiných krajů, které vlastní lůžková zařízení mají.