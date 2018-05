Praha 1 omezí pohyb jízdních kol v centru. Opatření chce stihnout do začátku letní turistické sezony

Radnice Prahy 1 do začátku hlavní prázdninové turistické sezony omezí jízdu na kole v centru metropole. Impulzem je fakt, že soud zamítl návrh na předběžné opatření, které by platnost omezení pozastavilo. V pátek to sdělila mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

