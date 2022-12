Omezíme tranzit Prahou 1. Zaparkují jen místní a firmy s provozovnou, ne se sídlem, plánuje starostka

Před Prašnou bránu nepatří kruhový objezd typu předměstí, myslí si starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). Za problém své městské části považuje mimo jiné dopravu, chce proto omezit tranzit. Zvažuje například snížení rychlosti na nábřeží nebo v ulici Karmelitská. Plánuje také vzít parkovací karty skořápkovým firmám se sídlem v centru města. Řekla to v rozhovoru pro Rádio DAB Praha. Rozhovor Praha 1 22:30 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Terezie Radoměřská (TOP 09), starostka Prahy 1 | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Co je podle vás největší problém Prahy jedna?

Bylo by jednodušší, kdybyste se zeptala, co je nejmenší problém. Velkých problémů je celá řada a jsou vzájemně provázané. Ať už je to velmi extenzivní turismus. Ať už je to doprava zejména tranzitní, která projíždí městem. Airbnb, alkoturismus, hluk, prašnost. V podstatě všechny nešvary, které se vztahují k centru velkého města.

Jaký máte plán, jak dostat tranzitní dopravu z centra?

Městská část má na to relativně malý vliv, protože to spadá do gesce hlavního města. Ale my budeme vyjednávat s hlavním městem o to, aby se především, a to je alfa a omega městské dopravy, konečně dokončil městský okruh.

Budeme se také snažit s okolními městskými částmi vytvářet tlak na hlavní město, aby byly zprovozněny pokud možno co nejrychleji objízdné trasy centra města, nejenom Prahy 1, ale i Prahy 2, části Prahy 5 a tak dále. Ale musí tam docházet k debatě s okolními městskými částmi.

Já bych nerada, abychom se dopouštěli podobné chyby, jako se to stává často, že si budeme hledět jenom vlastního dvorečku, a co je za plotem, nás nezajímá.

Jak to chcete vymyslet?

Tranzitní doprava by principiálně uvnitř města neměla vůbec co dělat. My to můžeme omezovat tím způsobem, že uvnitř uvnitř města omezíme parkování, že omezíme rychlost, jíž se tam projíždí, a podobně.

To jsou restriktivní nástroje, které, když to řeknu ošklivě, komplikují život těm, kteří hlavním městem projíždějí napříč.

Mluvíte o snížení rychlosti, ale jak znám Prahu 1, tak ani není kde jezdit rychle. Jak to máte konkrétně vymyšleno?

Za prvé to nechávám na odbornících, protože já nejsem odborník na dopravu. Ale možnosti jsou samozřejmě dány tím, že například můžeme snížit rychlost na 30 kilometrů v hodině v oblastech, kde se stále ještě projíždí relativně rychle. A jsou to ty tranzitní trasy.

Samozřejmě to není třeba Karlova ulice nebo Prokopská na Malé Straně nebo podobné. Ale je to třeba Karmelitská ulice, která je poměrně vytížená. Nebo je to nábřeží. Tam by to možné bylo. Předpokládáme, že by to mohlo mít úspěch. Ale jak říkám, rozhodnuté to ještě není.

Parkování jen pro místní

Co se týče parkování, vy už jste dříve řekla, že chcete snížit počty parkovacích oprávnění pro firmy na Praze 1. O kolik procent jich příští rok plánujete vydat méně?

Takto ta odpověď na otázku, co s parkováním, úplně nestojí. My bychom samozřejmě chtěli zachovat rezidenční karty v tom rozměru, jak to je, protože kdo bydlí, má samozřejmě právo parkovat. A na tom si trvám.

Praha 1 Koalici tvoří ODS, Piráti, TOP 09, ANO a Rezidenti 1. Mezi 27 zastupiteli mají většinu 16 hlasů. Komunální volby v Praze 1 vyhrála Praha 1 Sobě, získala sedm mandátů. Druhá skončila ODS s pěti mandáty a třetí Piráti se čtyřmi. Pirái se na celostátním fóru vyslovili proti členství v této koalici, tři ze čtyř Pirátů se ale rozhodli v koalici pokračovat. Do zastupitelstva se také dostala koalice My, co tady žijeme se čtyřmi mandáty, tři zastupitele má na pátém místě ANO. Po dvou zastupitelích získali TOP 09 a Rezidenti.

Problém je v tom, že do rezidenčních zón zasahují i firmy, které mají sídlo na Praze 1. A my máme mnoho takříkajíc schránkových firem, tedy firmy, které tam reálně nemají žádnou provozovnu. Takových firem máme na Praze 1 řádově velké stovky, spíš menší tisíce.

Takové firmy mají také nárok na parkovací kartu. A to nám zahlcuje parkování v Praze 1. My bychom to chtěli omezit pouze na firmy, které tady skutečně mají provozovnu a parkoviště potřebují.

Praha má ve svém klimatickém plánu zavedení mýta pro vjezd do centra města. Vy jste pro zavedení takového mýta?

Já jsem v tomto poměrně zdrženlivá, protože svým způsobem je to další krok k tomu, abychom udělali z centra města v podstatě skanzen. Myslím si, že by to ovlivnilo i lidi, kteří v centru města bydlí a ke kterým lidé jezdí na návštěvu a podobně.

Nemyslím si, že tato cesta je šťastná. Myslím si, že cesta k omezování parkování v centru je mnohem jednodušší, zkrátka když si nebudete mít kde to auto postavit, tak do centra nepojedete.

Velkou vlnu nevole vzbudil kruhový objezd u Prašné brány. V září městský soud prohlásil, že tam vznikl nezákonně. Co s ním tedy teď bude?

Ta nezákonnost, pokud mám správné informace, spočívala v tom, že okruh byl vytvořen jako stavba dočasná, nikoli jako stavba trvalá, což vyžaduje jaksi příslušnou participaci okolních občanů, spolků a tak dále.

V zásadě jsou dvě cesty. Buď městský úřad naplní požadavek soudu a provede správní úkony takovým způsobem, aby to bylo v souladu se zákonem a udělá z tohoto kruhového objezdu standardní trvalou stavbu.

Nebo – a toho já jsem více příznivcem – přehodnotí, zda ten kruhový objezd skutečně plní úkol, který si od něj radnice slibovala. Pokud úkol neplní, tak ho zrušme bez náhrady a ponechme tam křižovatku, jako tam bývala.

Pokud ten úkol plní, tak ho samozřejmě ponechejme, protože plynulost dopravy je důležitá. Ale já bych byla velkým příznivcem toho, abychom se podívali na estetiku zpracování, protože myslím, že před Prašnou bránu nepatří kruhový objezd typu předměstí.

