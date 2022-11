Celostátní fórum Pirátů odmítlo nově vzniklou koalici v Praze 1, ve které má své zástupce

Koalice v Praze 1 je v rozporu s názorem Pirátské strany. Vyplývá to z hlasování celostátního fóra, jehož výsledek byl v úterý zveřejněn na stránkách Pirátů. Koalice už v Praze 1 vznikla, je zvolena starostka Terezie Radoměřská (TOP 09) a jejím prvním místostarostou je David Bodeček (Piráti). I přes výsledek fóra budou tři ze čtyř pirátských zastupitelů v Praze 1 i nadále na radnici městské části vládnout s ODS, Piráty, TOP 09, ANO a Rezidenty 1. Praha 15:31 15. 11. 2022 (Aktualizováno: 15:46 15. 11. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Piráti jsou proti koalici v Praze 1, ve které jsou (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V organizaci Pirátů kvůli vstupu do koalice panoval rozpor, o kterém od pátku do úterý hlasovala členská základna strany. Rozhodla poměrem 277 ku 167 hlasů, že Piráti by se neměli této koalice účastnit.

K respektování tohoto rozhodnutí v úterý Piráty z Prahy 1 vyzvalo také předsednictvo krajského sdružení strany v metropoli.

Tři zastupitelé v čele s Bodečkem nicméně koaliční smlouvu vypovídat nehodlají. Čtvrtá členka klubu Nikol Švecová je spolu s předsedkyní místní organizace strany v Praze 1 Olgou Sklenářovou od počátku proti vstupu do koalice a fakticky je v opozici.

Zastupitelský klub Pirátů se v úterý usnesl, že „rozhodnutí celostátního fóra neznamená automaticky zrušení koaliční smlouvy jako takové, k jejímuž podepsání mají zastupitelé zákonný mandát“.

Dále podle usnesení klub „doporučuje předsednictvu místního sdružení Piráti Praha 1 zahájit rozpravu o budoucnosti místního sdružení Piráti Praha 1“.

Koalici v Praze 1 tvoří ODS, Piráti, TOP 09, ANO a Rezidenti 1. V 27členném zastupitelstvu mají koaliční strany většinu 16 hlasů, Nikol Švecová ze čtyřčlenného klubu Pirátů nicméně s koalicí nesouhlasila a pro zvolení starostky nehlasovala.

Komunální volby v Praze 1 vyhrála Praha 1 Sobě, získala sedm mandátů. Druhá skončila ODS s pěti mandáty a třetí Piráti se čtyřmi. Do zastupitelstva se dále dostala koalice My, co tady žijeme se čtyřmi mandáty, tři zastupitele má na pátém místě ANO. Po dvou zastupitelích získali TOP 09 a Rezidenti 1.