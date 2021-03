Na Smetanově nábřeží by mohl být systém, který by udělil automaticky pokutu autu, které jen projíždí

V oblasti kolem Smetanova nábřeží v Praze by mohl v budoucnu oprávnění k vjezdu kontrolovat systém snímající registrační značky na autech. Řidičům, kteří by místem jen projížděli, by pak hrozila automatická pokuta. I tak by mohlo vypadat omezení takzvané tranzitní dopravy v centru města. Přesným řešením se má nově zabývat společná pracovní skupina magistrátu a městské části Prahy 1. Praha 19:57 22. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magistrát provoz aut na Smetanově nábřeží už několikrát omezil. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra z uskupení Praha Sobě bude způsob fungování systému v praxi řešit právě pracovní skupina.

Aktuální návrh systému předpokládá, že už na Malostranském náměstí by se zaznamenalo číslo poznávací značky. Následně by systém na základě rezidenčního parkovacího povolení nebo předem zaplaceného krátkodobého parkování poznal, že tam řidič vjet může, nebo by to vyhodnotil obráceně a pro řidiče by to znamenalo automatickou pokutu.

„Dosáhneme tím zlepšení pro osm tramvajových linek, které oblastí projíždějí a odváží 80 tisíc cestujících. Hlavně předejdeme tomu, že v případě kongescí zde vznikají zpoždění, které se v rámci tramvajové sítě přenášejí do ostatních oblastí,“ říká Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Díky omezení intenzity dopravy by navíc mohlo město vybudovat na Smetanově nábřeží dlouho plánované tramvajové zastávky. Součástí úprav je mimo jiné i výsadba 24 nových stromů nebo úprava Anenského trojúhelníku. Omezení pro vjezd by podle návrhu mělo platit mezi šestou ranní a desátou večerní.

Magistrát provoz aut na Smetanově nábřeží už několikrát omezil. Nynější návrh ale vyšel ze společné diskuse s Prahou 1, která dosavadní dočasná opatření dlouhodobě kritizovala. O snížení dopravní zátěže v okolí Smetanova nábřeží usilují dlouhodobě jak Praha 1, tak Magistrát hlavního města Prahy.

Podmínkou v pondělí schválené obecné koncepce je účast dotčených městských částí. Třeba starosta Prahy 1 Petr Hejma z uskupení My, co tady žijeme vítá, že by systém vjezdových povolení fungoval na základě počítačového systému.

„Systém se dá pak nastavit tak, že se softwarově upraví, přímo se vydefinují skupiny, které budou puštěny. A základní cíl je, že musí všechny navigace navést nahodilé návštěvníky Prahy, aby nejezdili skrz nábřeží,“ konstatoval starosta Prahy 1.

Scheinherr poté doplnil, že první detailnější výstupy pracovní skupiny by mohly být známé v květnu letošního roku. Nový dopravní režim by v okolí Smetanova nábřeží podle něj mohl začít platit letos na podzim, se začátkem budování zastávek u Karlových lázní.