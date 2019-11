Tramvají až k hlavnímu nádraží. Praha 1 schválila stavbu nové trati skrz Vrchlického sady

Centrum hlavního města čekají velké změny v tramvajové dopravě. Praha 1 v pondělí schválila návrh Institutu plánování a rozvoje Prahy, díky kterému by měla vzniknout nová trať vedoucí skrz Vrchlického sady, a tedy kolem hlavního nádraží. Plán schválili památkáři. Praha 14:23 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová linka tramvaje (zeleně), která povede z Vinohradské ulice a u Národního muzea se rozdělí na směr na Václavské náměstí a na hlavní nádraží | Zdroj: Městská část Praha 1

„Věřím, že se konečně podaří zrealizovat revitalizaci předpolí hlavního nádraží a celého parku Vrchlického sady, který tvoří další vstupní bránu do hlavního města Prahy,“ řekl místostarosta Praha 1 pro územní rozvoj Petr Hejma (STAN).

VIDEO: ‚Chodník smrti‘ z nádraží na Vinohradskou nemá po rekonstrukci zábradlí. Magistrátu to nevadí Číst článek

Nová trať na hlavní nádraží by se měla odpojit u Národního muzea od plánovaného úseku z Vinohradské ulice na Václavské náměstí. Ten by měl začít fungovat do roku 2022, proto při rekonstrukci okolí Národního muzea byly už mezi budovy Národního muzea a bývalého federálního shromáždění instalovány koleje.

Od Národního muzea by trať k hlavnímu nádraží měla pokračovat po Wilsonově do ulice Politických vězňů a dále skrz Vrchlického sady se zastávkou u největšího pražského nádraží a v Opletalově ulici by se na křižovatce měla napojit na již stávající trať.

„Díky této nové trati se zlepší prostupnost MHD centrem Prahy a významně to pomůže celopražskému provozu tramvají. Trať pomůže i samotným Vrchlického sadům, protože se díky ní zlepší jejich současný stav,“ myslí radní pro dopravu David Skála (Praha 1 sobě).

Kdy přesně budou stavět tramvaje až u hlavního nádraží, zatím není jasné. Kvůli stavbě totiž bude potřeba změnit územní plán.