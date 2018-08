Praha 1 zakryje značky zakazující vjezd cyklistům, o omezení kol jedná se spolkem Auto*Mat

Zákaz jízdy na kole v historickém centru Prahy by se nemusel týkat náměstí Republiky. To je jeden z výsledků pondělní schůzky Prahy 1 a spolku Auto*Mat. Podle starosty městské části Oldřicha Lomeckého z TOP 09 by naopak omezení pro cyklisty mělo platit třeba na Staroměstském náměstí. Plánované omezení jízdy cyklistů v pěších zónách metropole soud v červenci zrušil, v ulicích ale i přesto zůstávají zákazové značky. Praha 17:23 13. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákazová značka v centru Prahy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Vedení Prahy 1 se na pondělním jednání se zástupci sdružení Auto*Mat dohodlo, že značky postupně zakryje a s aktivisty se znovu sejde začátkem září. Cedulí a nápisů omezujících vjezd kol jsou nyní v centru Prahy desítky.

Pro nás to neskončilo, říká starosta Lomecký k omezení kol v centru Prahy. Zákaz vjezdu ‚platí‘ dál Číst článek

Omezení kol v peších zónách mezi desátou a pátou hodinou odpoledne se mělo týkat hlavně spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí. Pražský městský soud ale opatření na základě žaloby cyklistického spolku Auto*Mat, zastupitele Prahy 1 Petra Kučery (Zelená Pro Jedničku) a dalšího navrhovatele na konci července zrušil. Podle verdiktu stačilo omezit rychlost.

Omezení rychlosti

I to bylo tématem pondělní schůzky. Spolek Auto*Mat totiž navrhuje zachovat objízdné trasy a v pěších zónách snížit rychlost na 10 km/h. To ale Lomecký odmítá, podle něho je to nevymahatelné.

„Omezení rychlosti cyklistů je v podstatě pouze deklarativní značka, která by byla pro srandu králíkům. Nikdo nemá rychloměr, a i kdyby policie měla speciální radar, není to ošetřené v legislativě, jako je překročení rychlosti u aut. Jako starosta bych měl problém vydat usnesení, které je v podstatě nevymahatelné,“ řekl už dříve serveru iROZHLAS.cz.

Dopravní značení omezující pohyb kol v peších zónách v centru Prahy vyšlo podle Technické správy komunikací, která jeho instalaci zajišťuje, na několik desítek tisíc korun. Přesnou sumu nelze podle mluvčí Barbory Liškové vyčíslit. Vedle umístění zbrusu nových zákazových značek se také přelepovaly tabule upravující pěší zónu či se zákaz vjezdu vyznačil bílou barvou přímo na dlažbu.

V případě odstranění nepřijdou značky podle starosty Lomeckého vniveč. „Standardní zákazové značky se uchovají a dají se použít v jiném režimu nebo případně s jinou dodatkovou tabulkou. A co se týče mytí dlažby, to se dá udělat v rámci pravidelného čištění,“ řekl redakci před schůzkou s Auto*Matem.