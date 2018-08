,Táhni do Afriky.‘ Ulice Prahy 10 zaplavily protimigrační nápisy, jsou na chodnících i lavičkách

,F*ck islam‘, ,Alláh is gay‘ nebo ,Táhni do Afriky‘. To jsou texty některých vzkazů, které se objevují v Praze 10. Místy jsou nápisy překryté jinými, které původní parodují, jinde se obyvatelé městské části snaží nápisy sami umývat. Boj ale nebere konce. Tam, kde nápis zmizí, se brzy objeví znovu. „Myslím, že lidé už vzdali snahu to čistit,“ popsal serveru iROZHLAS jeden z místních obyvatel Martin Šmída. Praha 12:40 28. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Chtěla jsem sem dát povzbuzující příspěvek o tom, jak jsem před pár dny informovala Úřad městské části Praha 10 o rasistických nápisech u sportovního hřiště v Jabloňové, a jak hned reagovali a přetřeli je. Tak jsem je dnes ráno šla vyfotit a nápisy jsou tam znova, a je jich víc... je to hnus,“ posteskla si už v červenci na Facebooku Anna Henselek na nápisy, které se objevily v Praze 10.

Od té doby se stejná situace několikrát opakovala. „Město pokaždé reagovalo velmi rychle. Většinou během dvou nebo tří dnů byly nápisy odstraněny,“ popsala žena pro iROZHLAS.cz s tím, že nápisy vždy znovu objevily a začalo jich přibývat.

Nápisy, které se objevily na lavičkách u sportovního hřiště v Jabloňové ulici v Praze 10 | Foto: Anna Henselek | Zdroj: Facebook

Totožný styl písma

Podle dalšího z obyvatel městské části - Martina Šmídy - se nápisy snaží mazat i místní. „Ale stále se objevují nové. Stačí se projít okolo centra Zahradního Města a určitě na nějaký narazíte,“ uvedl pro iROZHLAS.cz s tím, že texty nachází zejména v ulici Topolová.

„Tam z mé zkušenosti vždy nějaký protimigrantský nápis je. Myslím, že lidé už vzdali snahu to čistit. Zajímavé je, že styl písma je často totožný. Takže si myslím, že to má na svědomí velmi malá skupina lidí. Stačí se chvilku projít po okolí a člověk na nějaký nový nápis narazí,“ dodal.

Nápisy se objevují na různých místech Prahy 10. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na problematiku nenávistných vzkazů nedávno upozornila i Veronika Šmausová (Strana zelených), která kandiduje v podzimních komunálních volbách. Na facebooku zveřejnila hned několik fotografií nápisů ve veřejném prostoru.

Jde o texty jako ,Alláh is gay‘ nebo ,F*ck islam‘. Kromě toho podle svých slov jeden z případů už také nahlásila na policii.

Na mnoha místech jsou vzkazy přestříkány jinými, které původní vyznění textu často parodují. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na policii jsem nahlásila nápis na dopravní značce ve Sněženkové, protože jde o značení, i když si myslím, že se jedná o nenávistné nápisy, obávám se, že jde v jednotlivých případech o příliš malé poškození, aby to policie řešila, ale to je čerstvě, hlásila jsem dnes,“ uvedla v pondělí pro iROZHLAS.cz.

‚Nemůžeme to přemalovat‘

Mluvčí Prahy 10 uvedl, že zvýšený počet stížností na nenávistné nápisy úřad neregistruje. Stejně tak je podle něj město v případě řešení takových nápisů značně limitováno.

„Pokud se nejedná o budovu městské části nebo náš majetek, jsou naše možnosti značně omezeny. Pokud vím, tak se v minulosti objevily nápisy xenofobního významu na plotech a vratech soukromých objektů, a to konkrétně v Malešicích. Ale my jako radnice nemůžeme vzít štětku a barvu a jít to přemalovávat, když se jedná o soukromý majetek,“ vysvětlil.

Vandalismus, Praha 10 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz