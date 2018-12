‚Dá se ještě zachránit.‘ Starostka Chmelová chce zastavit bourání vily na Vinohradech

Památkově chráněná vila na pražských Vinohradech, kterou majitel začal bez povolení úřadů bourat, se podle starostky Prahy 10 Renaty Chmelové ještě dá zachránit. „Dnes se stavbyvedoucím sepsala vedoucí stavebního úřadu městské části protokol, v pondělí ráno přijdou úředníci dohodnout další postup,“ sdělila Chmelová, která v sobotu stavbu navštívila. Praha 15:52 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Památkově chráněná vila na pražských Vinohradech | Foto: Filip Harzer | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čtyřpatrová rondokubistická vila v poslední době nebyla obývaná. Z internetového inzerátu vyplývá, že dům byl v minulosti na prodej, podle Deníku N za 49 milionů korun.

Na zbourání vily neměl podle Facebooku městské části majitel povolení. O nelegální demolici se vedení Prahy 10 dozvědělo v pátek díky anonymnímu telefonátu. V pondělí provedou na místě kontrolu pracovníci památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

„Na místě jsme usoudili, že stavba se dá ještě zachránit. Vyzvali jsme stavebníka, aby v demolici nepokračoval, dokud s ním nebude zahájeno řízení,“ uvedla Chmelová.

„Přivolala jsem městskou policii, bylo totiž potřeba místo neprodleně zabezpečit. V ohrožení byli chodci i zaparkované automobily. Strávili jsme na místě hodinu a půl, se stavbyvedoucím jsme vyjednali přerušení prací do pondělního šetření stavebním úřadem,“ uvedla Renata Chmelová.

Na místě bylo podle ní městskou policií zároveň označeno páskami nebezpečné místo, kde nad chodník visela část střechy a okap. Chodník bude uzavřený i plotem. „Nejvíc ale na stavbu dohlížejí místní. V okolí žijí i potomci těch, kdo domy v kolonii stavěli,“ dodala.

Dům z roku 1921 v kolonii Svépomoc od architekta Františka Alberta Libry se nachází na území pražské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Právě to, že se vila nachází v souboru dalších vil, podle Chmelové její hodnotu zvyšuje.

Chmelová chce jednat s památkáři

„Z mého pohledu došlo ze strany stavebníka ke zcela bezprecedentnímu porušení všech zákonných postupů. Celá historicky cenná vilová kolonie dostala tímto zásah a její celistvost byla demolicí podstatně narušena. Celou svojí vahou se spolu s památkáři zasadíme za jediné možné řešení daného stavu, a to je uvedení objektu do původního stavu. To bude jediná možná odpověď tomuto arogantnímu konání,“ uvedl místostarosta pro územní rozvoj Martin Valovič.

„Dohodli jsme se, že uděláme maximum pro to, aby stavebník nejen dostal pokutu od stavebního úřadu, ale aby mu bylo nařízeno vrátit stavbu do původního stavu,“ řekla Chmelová. Jednat chce dál i s magistrátními památkáři a Národním památkovým ústavem.

Majitel vily, firma AWM Bohemia CZ, má od loňského února územní rozhodnutí a stavební povolení na postupné úpravy stávajícího bytového domu, nikoliv na jeho demolici.

Podle Chmelové ale firma tvrdí, že se v domě objevily praskliny a krovy střechy byly ztrouchnivělé. Za zbourání vily bez povolení hrozí až dvoumilionová pokuta. Hodnota vily je ale podle inzerátu mnohonásobně vyšší.

Podle katastru nemovitostí patří vila společnosti AWM Bohemia CZ, která má sídlo v pražských Kbelích. V předmětu podnikání má provádění a odstraňování staveb a nakládání s nebezpečnými odpady.