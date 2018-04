Praha 14 bude pátrat po plánech propadlého krytu na Černém Mostě. Dosud se o něm nevědělo

Městská část Praha 14 bude zjišťovat víc informací o protiatomovém krytu v areálu základní školy v ulici Bratří Venclíků na Černém Mostě. V pondělí se tam propadl strop krytu a v zemi je teď několikametrový kráter. Uvnitř ani na trávníku nad ním nikdo nebyl. Městská část o krytu nevěděla. Praha 8:09 3. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strop o velikosti 4 x 5 metrů se propadl do hloubky asi tří metrů. | Zdroj: Městská policie Praha

„Podíváme se, jestli nemáme v archivu nějaké plánky. Pokud tam budou, tak podle nich rozhodneme, co budeme dělat – zda to zasypeme, nebo to budeme nějak zpevňovat. Jestli tam plánky nebudou, domluvíme se s jeskyňáři, aby se podívali dovnitř kamerou a zjistili, co tam dál je,“ popsala Radiožurnálu vedoucí stavebního odboru Věra Joudová.

Fotogalerie (4)



Díra je na ploše zhruba 4 × 5 metrů hned vedle školního hřiště, běžeckého oválu i doskočiště. Výuku přímo v základní škole propad neohrozí.

Nejvíce krytů na území hlavního města Prahy vzniklo v šedesátých letech. Dnes je jich podle webu hlavního města Prahy v evidenci přes 750, do kterých by se v případě potřeby vešlo 150 000 osob.

Na seznamu krytů městské části Prahy 14 je 24 krytů, žádný z nich není ale v ulici Bratří Venclíků.