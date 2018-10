Kočár a šest koní. Starosta Prahy 3 odmítá zastavit dopravu kvůli pohřbu Jana Kočky mladšího

Jan Kočka mladší zemřel při autonehodě v pátek 28. žáří na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové, napsal server Echo24. Během jízdy v protisměru narazil do kamionu, jeho řidič nehodu také nepřežil.

Průvod by měl vést od kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad až k Olšanským hřbitovům, jeho součástí má být kočár tažený šesti koňmi. To by značně omezilo dopravu, s čímž nesouhlasí Starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS).

„Naši občané mají dost jiných dopravních omezení, nemá proto smysl zastavovat na dvě hodiny dopravu na tak frekventované ulici, jako je Vinohradská. Navíc nerozumím tomu, proč bychom v naší městské části měli takto oslavovat člověka, který svým nezodpovědným jednáním způsobil tragickou smrt řidiče kamionu,“ uvedl Bellu v tiskové zprávě.

„To ale samozřejmě neznamená, že rozporuji nárok rodiny na důstojný pohřeb a pietu,“ dodal Bellu.

Otec zemřelého Jan Kočka starší pro Blesk vinu svého syna přiznal. „Nechápeme, jak se tato tragédie mohla vůbec stát. Zničila životy nejen naše, ale i rodiny řidiče, do kterého můj syn nepochopitelně narazil,“ řekl. Bude se prý snažit poskytnout finanční pomoc rodině řidiče kamionu a být nápomocný policii při vyšetřování.