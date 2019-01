‚Vůbec nejedla a bez dovolení si brala bonbony.‘ Přečtěte si příběh zmizelé Valerie očima obviněné babičky

V jednu chvíli byl její příběh až ukázkový: babička, která se ujala dětí svého zesnulého syna poté, co její snacha péči o potomky nezvládla. Alespoň tak ho žena líčila u snímku, který v dubnu 2017 pořídil v rámci projektu Humans of Prague fotograf Tomáš Princ. Má to však jeden háček. Po dívce zachycené na fotografii se o několik měsíců později slehla zem. A hlavní podezřelou v celém případu je právě její babička. Původní zpráva Praha 6:00 5. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotograf Tomáš Princ zachytil pohřešovanou Valerii v rámci projektu Humans of Prague v dubnu 2017 | Zdroj: Tomáš Princ

„Tahle je nejmladší, takže si mě už ani nepamatovala a zpočátku mě vůbec nechtěla poslouchat. Vůbec nejedla, bez dovolení šla a brala si bonbony. Chvíli trvalo, než se rozkoukala, než jsme si na sebe zvykly,“ řekla žena směrem ke své nejmenší svěřenkyni.

Fotograf Tomáš Princ na netradiční rodinu – tedy babičku a dvě vnoučata – narazil v pražském Karlíně. Příroda se tehdy sice už po zimě začala zelenat, stále ale bylo chladno. Trojice sedící na lavičce na tamním náměstí tak byla oblečená do aprílového počasí, dívka měla na hlavě ještě i čepici.Žena fotografovi tehdy vyprávěla, jak se k dětem své snachy vlastně dostala. „Jsem jejich babička, ale zároveň pěstoun, mám je ve výchově. Celkem čtyři, na dvě další tu čekáme, až přijdou ze školy. Můj syn umřel a snacha to nezvládala, a tak je odevzdala do Klokánku.“

Když se to žena podle svých slov dozvěděla, vyrazila za nimi a nakonec sourozence dostala i do poručnické péče. „Musela jsem si je vysoudit, ale nakonec to všechno dobře dopadlo,“ popisuje dále žena u snímku z dubna 2017.

Obvinění z týrání

Její příběh má však trhliny. Dívka na fotografii je totiž šestiletá Valerie, po které již několik měsíců pátrají pražští kriminalisté z oddělení vražd. Zatím neúspěšně. A ženu viní z toho, že ji i jejího malého bratra týrala. „K týrání, mnohdy i brutálnímu, používala mimo jiné roubík, aby poškozená nemohla křičet, a svazovala ji,“ uvedli už dříve na svém webu. Policie navíc pracuje i s verzí, že surové zacházení dívka nemusela přežít.

PÁTRÁNÍ PO VALERII Naposledy byla Valerie s jistotou viděna v říjnu 2017 ve Viklefově ulici v Praze na Žižkově.

Vysoká je zhruba 120 centimetrů, má černohnědé vlasy a hnědé oči.

V levém obočí má jizvu.

Vyšetřovatelé ovšem berou v úvahu i další varianty. „Dokud případ není objasněn, musíme pracovat se všemi verzemi,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Valerie zmizela v říjnu 2017, tehdy ji na pražském Žižkově poblíž jejího bydliště viděli naposledy. Na zmizení dívky je loni v srpnu upozornil rodinný příslušník, podle kterého ji dlouho nikdo neviděl.

Ostatní děti, které měla žena svěřeny do své péče, byly prozatím podle Daňka umístěny do sociálního zařízení. „V kontaktu jsme se všemi osobami, které jsou do případu zainteresovány,“ uvedl dále na dotaz, zda policie komunikuje i s jejich matkou.

Setkání s rodinou

Zpátky ale ke snímku: fotograf Princ se s rodinou setkal v rámci projektu Humans of Prague. „Chodil jsem po Praze a nahodile jsem oslovoval lidi, často kolemjdoucí nebo lidi sedící na lavičce, což byl tento případ. V Karlíně na Havlíčkově náměstí jsem si všiml, že tam sedí postarší paní se dvěma dětmi, a oslovil je,“ popsal.

Žena během zhruba patnáctiminutového setkání působila normálně, i proto ho vývoj kolem aktérů z fotografie překvapil. „Děti pobíhaly, smály se. Žádné podezření jsem nepojal, že by bylo něco špatně. Tedy kromě toho příběhu, který vyprávěla ta babička a který byl sám o sobě dramatický,“ pokračoval.

Ženu navíc Princ podle svých slov potkal ještě o několik měsíců později. „Pozdravil jsem ji, poznala mě. Říkala, že jde ze setkání pro pěstouny. To mě utvrdilo v tom, že k tomu přistupuje zodpovědně,“ doplnil.

Příběh rodiny, jak ho vypověděla babička, si můžete přečíst v následujícím facebookovém příspěvku:

Příběh rodiny vyprávěný babičkou v rámci projektu Humans of Prague | Zdroj: Facebook/Humans of Prague

Redakce se na snímek, který se objevil ve veřejném prostoru, zeptala i vyšetřovatelů, ti se totiž zpočátku potýkali i s nedostatkem aktuálních fotografií šestileté dívky. „Kriminalisté o tom vědí. Článek četli, fotografii viděli,“ uvedl mluvčí Daněk. Vyšetřovatelé však podle něj vyhodnotili, že nejde o informace, který by pro vyšetřování případu měly význam. „Fotografie je z dubna 2017 a dívka byla ještě v říjnu prokazatelně na světě,“ doplnil k tomu.

Babička nespolupracuje

Babička zmizelé dívky s policisty nespolupracuje a nadále zůstává vazbě. Ta jí byla už jednou prodloužena. Vyšetřovatelé se podle mluvčího Daňka obávají, že by žena v případě svého propuštění mohla pokračovat v páchání trestní činnosti, ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky nebo utéct neznámo kam.

Stopa v Německu Stopy ve vyšetřování případu vedly i do Německa, kde má mít rodina příbuzné. Babička fotografovi Princovi při jejich setkání řekla, že zde žije její dcera. Policisté tak požádali prostřednictvím mezinárodní spolupráce své německé kolegy, aby stopu prověřili. Ta se však ukázala jako lichá.

Cestu do zahraničí měla žena v plánu už loni v srpnu. Policisté ji tehdy zadrželi, když chtěla odjet s ostatními dětmi na dovolenou. U sebe měla zabalené věci i vybranou hotovost. Když nedokázala vysvětlit, kde se Valerie nachází, soud ji poslal do vazby.

Kriminalisté zároveň babičku dívky obvinili ze zanedbání povinné výživy a opuštění svěřené osoby, později přidali i obvinění z týrání. Vzhledem k tomu, že žena nespolupracuje, policisté zřejmě vycházejí z výpovědí svědků. V případu podle Daňka vznikly i znalecké posudky, čeho se přesně týkají, ale nechtěl říct.

Policie na svém webu o případu pravidelně publikuje informace. Naposledy zkraje prosince zveřejnila podobiznu staršího muže, který měl Valerii společně s její babičkou doprovodit do školy Romodrom v Praze 8. Dvojice se zde podle vyšetřovatelů pokoušela domluvit i na tom, že by muž holčičku ze školky občas vyzvedával. Podle Daňka se ale muže zatím najít nepodařilo.