My jsme udělali maximum, říká o dopravním kolapsu na Žižkově náměstek primátorky Dolínek

Oprava Husitské ulice v pondělí vyvolala na Žižkově dopravní chaos. Problémy přetrvávaly i v úterý. Podle náměstka pražské primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) byla rekonstrukce plánovaná dlouho a magistrát udělal při informování o ní maximum. Nyní by nejvíce pomohli řidiči, kteří by do oblasti vůbec nejezdili, řekl v Ranním interview Radiožurnálu. Praha 13:56 13. března 2018

V úterý jste se přišel na Žižkov podívat, byl jste tam i v pondělí?

Ano, viděl jsem tu situaci. Není to jednoduché, ale to je problém velkých uzavírek. Vždy první dva tři dny až týden, než si řidiči zvyknou na změnu situace, nastávají kolapsy. Snažíme se jim to vysvětlit i předem a budeme se jim snažit tyto dny co nejvíce ulehčit. Takže proznačíme ještě daleko širší okolí uzavírky, než tomu bylo v posledním dnu nebo o víkendu, kdy příprava začala.

Situace z pondělí je z vašeho pohledu tedy standardní situace během větší uzavírky?

Není standardní, ale je to standardní chování řidičů. V pondělí tady policie zaznamenala desítky, stovky přestupků ve věci vjezdu do jednosměrek v opačném směru, vjezdu tam, kde je zákaz. Prostě když se řidič potká s novou situací, chová se jinak, ale to se prostě děje.

Na druhou stanu, to zpoždění byl velký problém, proto jsem jednal s městskou částí, v pondělí místostarostka také jednala s policií. Přes noc jsme v kritických místech na Seifertově ulici nechali odparkovat auta, respektive odtáhnout tam, kde blokovala provoz přes den. Takže ty kroky se dějí. Bohužel, Žižkov má jenom dva výjezdy - dolní Žižkov je skrz tuto uzavřenou ulici a horní Žižkov skrz Seifertku – a kvůli tomu, že je jedna z nich uzavřena, je ten přetlak absolutní.

Mluvíte o řidičích, ale vy jste přípravy nepodcenili? Byli řidiči a cestující o chystaném omezení informování dostatečně?

Tato rekonstrukce se plánuje od roku 2014. V roce 2016 proběhla dokonce i architektonická studie na novou podobu ulice. Ta ulice zde byla s navazující Koněvovou ulicí známá největším počtem heren. V roce 2016 to zde bylo projednáváno s místními, následně bylo rozhodnuto o opravě loni a letos jsme informovali s předstihem, i média dokonce dostala 30 dnů předem informaci, že k uzavírce dojde, radnice dostala všechny podklady zavčas.

To znamená, že jsme udělali v rámci toho maximum. Ale je to obdobné, jako když se zavíral most v Korunovační ulici před dvěma lety. Zde mě mrzí právě situace tramvají na Seifertově ulici. To byl velký problém a musíme to hlídat každý den. Lidé musí mít právo jezdit tramvají a MHD.

Včera kvůli opravám Husitské ulice zkolabovala doprava na pražském Žižkově. Dnes se na souběžné Seifertově zase stojí. pic.twitter.com/nfiIY2rB03 — Marie Veselá (@MarieVeselaCRo) 13. března 2018

Nejsou to jenom obyvatelé Prahy 3. I lidé, kteří do Prahy jedou z východních částí, projíždějí Žižkovem do centra města. Dopravu teď v těch nejproblémovějších místech mají řídit policisté. Praha 3 mluví i o dalších možnostech, tedy o úpravách jednosměrek. Jak to s nimi vypadá? Budou platné už v úterý a jak se dopravní situace změní?

Policii jsme požádali o součinnost, ta je pro nás velmi důležitá. To otáčení jednosměrek nebo nové zákazy zastavení, to vzejde v úterý z jednání v terénu. Všichni dotčení, kteří rozhodují - to znamená státní správa, ne samospráva – budou celé dopoledne procházet jednotlivé úseky. Nejvíc nám ukáže situace mezi osmou a devátou hodinou ranní, kdy začíná špička kulminovat. A z toho uvidíme z místního šetření, které případné drobné úpravy by v provozu pomohly. Ale nejvíc pomůže řidič, který do téhle oblasti ani nezajede.

Je to prostě jako každá uzavírka. Když se něco musí opravit, a my Prahu prostě opravujeme, potřebujeme součinnost řidičů a my jim chceme právě proznačením ukázat lepší varianty. Objízdná trasa pro Žižkov není Seifertkou, je přes Rohanské nábřeží. To je kapacitní komunikace, která by měla napomoci.

Až do listopadu je zavřená Husitská na Žižkově. Pro auta i autobusy. Změněné jsou trasy MHD i jízdní pruhy. #dejtepozor pic.twitter.com/qwSOVv91VQ — Marie Veselá (@MarieVeselaCRo) 12. března 2018

V květnu má začít ještě oprava Vinohradské ulice, což je další důležitá tepna na rozhraní Vinohrad a Žižkova. Jak chcete zajistit, že doprava v této části Prahy nezkolabuje podobně jako v pondělí na Žižkově?

Tam jde samozřejmě o nějakou koordinaci. Důležité je, že na Vinohradské ulici se také budou opravovat tramvajové koleje, takže tam bude nějaký jiný provoz, náhradní. My ale budeme s touto opravou situaci koordinovat. Co se týká autobusové dopravy, tak tam, kde to umožní jet po Vinohradské, ale ne po tramvajovém páse, využijeme Vinohradskou ulici. Tam, kde budeme muset jet objízdnými trasami, tak budou vyznačeny. To budeme ještě přes jaro projednávat s městskými částmi.

Ale důležité je, že také my chceme maximálně urychlit stávající opravu. V tuto chvíli můžeme pracovat podle hygienických předpisů od sedmi ráno do šesti odpoledne. Já jsem vyzval paní místostarostku, ať projedná s místními obyvateli, zda by jim nevadilo, kdybychom opravovali do devíti do večera. To nám smlouva umožňuje, ale ne úplně hygienické limity, a proto fakt, že samospráva se dohodne s místními, že bychom mohli opravovat o tři hodiny denně déle, by pomohlo výrazně urychlit celou stavbu.