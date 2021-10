Praha 4 chce rozšiřovat modré zóny. V městské části by tak už nezbylo žádné neplacené parkovací místo

V současnosti končí modré zóny Jižní spojkou. Nově by se rozšířily na celé území Prahy 4, to znamená i na Spořilov, krčské sídliště, Novodvorskou, Hodkovičky a také na část Braníka od Jižní spojky směrem na jih.

V městské části by tak nezbylo už žádné místo, kde by nebyla zóna placeného stání. Systém by se mohl spustit zhruba příští rok na přelomu jara a léta.

K přípravám se nyní mohou vyjádřit místní. Na webových stránkách visí mapa, kde je zaznačené, kam by se modré zóny rozšířily. A místní je teď mohou připomínkovat – e-mailem nebo přímo v budově úřadu.

Osobní konzultace jsou možné od 18. do 21. října a od 1. do 4. listopadu, a to na odboru životního prostředí. Podle místostarosty pro dopravu, finance a evropské fondy Zdeňka Kováříka (ODS) je dobré se na schůzku předem objednat, není to ale podmínka.

„Už nám k tomu od některých občanů chodí e-maily. Samozřejmě základní otázka je, jestli zóna vůbec jo, nebo ne, protože je hodně lidí, kteří ji nechtějí vůbec. Ale na tom se bude muset dořešit otázka shodnutí. Ve chvíli, kdy se to spustí, už není moc cesty zpátky, protože jakmile tu zónu jednou někde zavedete, tak se vám to postupně posouvá dál a dál,“ říká Zdeněk Kovářík. Čas na připomínkování mají obyvatelé Prahy 4 do 5. listopadu.

Rozšíření modrých zón aktuálně připravuje i Praha 6, a to do oblasti Liboce a Baby. Termín spuštění se plánuje na 15. listopad. V Praze 10 pak například platí modré zóny na celém území.