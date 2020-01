Luxusní rezidenci ustoupí stovka stromů. Magistrát kácení zdůvodňuje bytovou krizí, místní jsou proti

Dokonalý luxus na exkluzivní adrese. Tímto sloganem poutá Erbenova rezidence zájemce o byty na Praze 5. V tomto případě ale musí výstavbě dvaceti bytů ustoupit desítky vzrostlých a zdravých stromů, což se nelíbí některým místním, ani rodičům z přilehlé školky. Proti kácení se v minulosti postavil také odbor životního prostředí. Magistrát hlavního města má jiný názor: zeleň musí v určitých případech ustoupit stavebním záměrům, uvedl pro iROZHLAS.cz. Praha 19:00 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Spor o výstavbu rezidence na kopci mezi ulicemi Erbenova a Mošnova na pražském Smíchově trvá téměř šest let. Stavební úřad vydal investorovi povolení ke stavbě a zelenou má také na vykácení stromů. A právě to vadí některým místním obyvatelům, kteří se proti rozhodnutí stavebního úřadu aktuálně odvolali.

Samotná městská část s udělením povolení ke stavbě problém nemá. „Jsme ve shodě se stavebním úřadem, stavba rezidence je v souladu s dotčenými orgány, stavebním zákonem a souvisejícími předpisy,“ řekla pro iROZHLAS.cz koordinátorka projektů Prahy 5 Michaela Žalská.

„Nejde nám o blokování výstavby. Nikomu nevadí, když se zastavují například proluky,“ reaguje na to Pavel Gruber, který bydlí nedaleko místa, kde má rezidence vyrůst. Jak ale dodává, má přesto několik námitek.

„Jde o soubor skoro stovky stromů. Jednu z posledních zelení, která tady roste přirozeně. Nejsou tam žádné inženýrské sítě, je to skutečně původní zeleň, je tam zdokumentovaný výskyt roháče a dalších živočichů. Jiných míst, kde by se mohlo stavět, je dost,“ podotkl Gruber.

Odvolání místních obyvatel může stavbu rezidence přinejmenším zpomalit. Podle předpisů musí investor stromy pokácet do konce března, potom začíná jejich vegetační období a až do příští zimy se kácet nesmí. Povolení k vykácení stromů ale momentálně platí až do roku 2024.

Proti kácení se v minulosti dvakrát – poprvé v roce 2014 – postavila úřednice odboru životního prostředí Prahy 5. Když ji iROZHLAS.cz oslovil, odkázala se na tiskové oddělení radnice. Její rozhodnutí ale v obou případech zvrátili úředníci ze stejného odboru pražského magistrátu, jejichž slovo mělo v tomto ohledu větší váhu.

Místo pro stavbu Rezidence Erbenova, Praha 5

Hlavní spor mezi odbory životního prostředí způsobil jeden strom – javor mléč v dendrologickém posudku označován jako „dřevina č. 1“. Strom s obvodem kmenu 158 centimetrů posudek ocenil na 329 tisíc korun a označil ho za perspektivní. Odborníci předpokládají, že poroste minimálně dalších 20 let. Městská část Praha 5 tak v rozhodnutí z roku 2014 pokácení dřeviny č. 1 nepovolila.

„Nepovolením pokácení javoru chtěl správní orgán docílit změny projektu, zmenšení stavby a ochránění minimálně tohoto cenného javoru,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Žalská. Pokácení zbylých stromů městská část povolila.

Úředníci magistrátu toto rozhodnutí označili jako „vnitřně rozporné“. Stopka u jednoho stromu znemožnila případnou výstavbu celé rezidence. Strom totiž stojí v místě, kde mají budoucí rezidenti zajíždět do garáží.

„Na straně jedné odbor vyhodnotil záměr výstavby jako závažný důvod pro povolení kácení, na straně druhé však nepovolením kácení jednoho javoru fakticky znemožnil realizaci stavebního záměru v navržené podobě,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Úředníci magistrátu tak už jen rozhodnutí městské části „drobně modifikovali“ a povolení rozšířili i na zmíněný javor. Mimo jiné i kvůli tomu, že javor dle jejich nálezů není „zvláště hodnotnou či významnou dřevinou“, stojí v rozhodnutí.

Osm podlaží luxusu

„Obecně lze říci, že vzhledem k současnému nedostatku bytů na území hlavního města Prahy i nedostatku vhodných pozemků pro bytovou výstavbu nelze kolizím stavebních záměrů a zájmů na úseku ochrany přírody zcela zabránit,“ dodal mluvčí Hofman k postoji pražského magistrátu k bytové výstavbě na úkor městské zeleně.

Kromě vykácení stromů bude muset investor před zahájením samotné stavby upravit i samotný pozemek, který se nachází v prudkém svahu. Část rezidence tak bude do svahu „zapuštěna“.

V osmipodlažní budově bude podle webových stránek projektu celkem dvacet bytů, které nabídnou „útulné bydlení i rezidence s pěti ložnicemi“. Nejlevnější z nich nabízí společnost přibližně za 10 milionů korun. Zarezervována je aktuálně pětice bytových jednotek.

Místo pro stavbu Rezidence Erbenova, Praha 5

„Když už se v Praze staví, tak ať se staví bydlení, které je ve prospěch celého města,“ říká k tomu Gruber žijící nedaleko plánované rezidence. Otázkou podle něj je, zda nakonec bude v rezidenci někdo skutečně bydlet. „Dvacet apartmánů po deseti dvaceti milionech není odpovědí na bytovou krizi.“

Milion stromů

Městská část se v současnosti proti výstavbě rezidence podle Žalské nestaví i kvůli tomu, že investor postupuje „korektně a plní veškeré své závazky“. Společnost EMB Partner se mimo jiné zavázala vůči nedaleké mateřské škole.

„Do školky dodají čističky vzduchu, zajistí zakrytí oken a harmonogram prací budou konzultovat s vedením, aby nedocházelo k narušení provozu školy. Třeba prací v době poledního klidu,“ dodala Žalská. Společnost také školce přispěje na školu v přírodě.

„Opravdu nás to mrzí. Ztrácíme tím poměrně podstatný kus zeleně v dopravně hodně vytížené části města. Navíc v bezprostřední blízkosti školky," okomentovala Iva Zdeňková situaci za část nespokojených rodičů.

Podle magistrátu po vykácení stromů nezůstane v okolí bytového domu mýtina. „V případě rezidence Erbenova budou vykácené dřeviny alespoň zčásti, s ohledem na prostorové možnosti pozemku po jeho zastavění, nahrazeny novou výsadbou stromů a keřů,“ dodal Hofman.

Pražský magistrát na sebe v ohledu na městskou zeleň upozornil s nástupem nového vedení. Primátor Zdeněk Hřib ještě před nástupem do čela hlavního města sliboval vysazení milionu stromů.

„O povolení kácení bylo rozhodnuto již v roce 2014, tedy v době dávno před nástupem současného vedení města, které nadto nemůže dosti dobře zasahovat do činnosti orgánů vykonávajících státní správu, byť se jedná o orgány zařazené funkčně do Magistrátu hlavního města Prahy,“ dodal Hofman k tomu, zda není povolení vykácení vzrostlých stromů na Smíchově v rozporu s politikou města.