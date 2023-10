Praha 5 prohrála soud kvůli motolské skládce. Teď chce shánět peníze a řešit její rekultivaci

Praha 5 prohrála soud proti společnosti EkoMotol CZ, která dříve provozovala skládku v Motole, uvedla to nedávno zvolená starostka městské části Radka Šimková (Praha 5 Sobě). Ukončení sporu podle ní dává možnost začít shánět peníze na revitalizaci skládky. Firma měla pozemky pod skládkou u Plzeňské ulice pronajaté od Prahy 5 deset let od roku 2004. Praha 9:43 14. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skládka v Motole | Foto: Jiří Hadač / CNC | Zdroj: Profimedia

Městská část podala na firmu EkoMotol CZ žalobu v létě 2021 kvůli náhradě škody související s porušováním podmínek nájemní smlouvy.

Společnost EkoMotol CZ měla zhruba patnáctihektarové pozemky u Plzeňské ulice pronajaté od roku 2004, kdy s ní radnice Prahy 5 – za vlády kontroverzního exstarosty Milana Jančíka – uzavřela smlouvu. Od roku 2006 firma platila radnici za nájem 100 korun ročně. V roce 2014 dostala výpověď.

Samospráva zvažovala i jiné možnosti, například zažalovat členy vedení radnice, za jejichž působení byla smlouva o pronájmu pozemků pod skládkou podepsána. Po konzultaci s advokáty nakonec zvolila tuto cestu.

Ve sporu ale městská část podle starostky Radky Šimkové (Praha 5 Sobě) neuspěla.

„Výsledek je takový, že nelze jednoznačně identifikovat viníka,“ popsala závěr soudu s tím, že i „nepříznivé rozhodnutí otvírá nějakou možnost, jakým způsobem získat další prostředky na řešení skládky“.

Podle studie, kterou si před několika lety nechala radnice zpracovat, by stabilizace skládky, její vyrovnání a sanace stály půl až 1,5 miliardy korun. Maximální varianta spočívající v odvození veškerého materiálu by podle odborníků mohla vyjít až na deset miliard. To je podle Šimkové s ohledem na finanční náročnost nereálné.

„Jsme omezeni finančně, takže pro nás přichází do úvahy levnější varianta,“ řekla. Radnice podle starostky bude chtít na revitalizaci získat peníze ze Státního fondu životního prostředí či evropských fondů.