Praha 6 vyhlásila stav dopravní nouze. Plánuje placené stání na celém území a světelné závory

Praha 6 ve čtvrtek vyhlásila stav dopravní nouze. Městská část plánuje, že zavede světelné závory na hlavních přivaděčích - Karlovarské a Podbabské ulici. Tyto závory pustí vozidla obyvatel Prahy 6 do pruhů pro autobusy. Pilotní projekt by měl být spuštěn do konce roku. Praha 6 také zavede zónu placeného stání na celém svém území. O požadavcích bude v polovině července starosta Jiří Kolář (TOP 09) informovat primátora.

Praha 21:04 13. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít