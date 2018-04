Praha 8 chce koupit dříve šestimilionový pozemek za 42 milionů. Podle opozice 'nejošklivější kout Libně'

Pozemek, který před třinácti lety stál šest milionů, chce nyní Praha 8 odkoupit za 42 milionů korun. Tento návrh kritizuje opozice na Praze 8. Podle ní je cena za zalesněný pozemek „významně přemrštěná“, zastupitel Ondřej Gros (ODS) dokonce mluví o tom, že se jedná o „nejošklivější kout“ Libně. To ale radnice odmítá. „Byla by velká škoda, pokud by tuto příležitost městská část nevyužila,“ oponuje a cenu hájí dvěma posudky. Praha 6:00 4. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část pozemku, který chce Praha 8 odkoupit za 42 milionů korun. | Foto: Tomáš Němeček/Praha 8

Nabídku na odkup pozemku o výměře přesně 32 632 metrů čtverečních dostala Praha 8 letos na konci února. Konkrétně se jedná o zalesněnou plochu poblíž železniční trati, z druhé strany u pražské Kolčavky. O měsíc později návrh na svém jednání odsouhlasila rada osmé městské části.

„Záměrem odkupu pozemku je revitalizace daného území, oddychová zóna pro obyvatele Prahy 8 - park, sportovní zázemí, dětské hřiště. V současné době zde dochází k znečišťování pozemku,“ píše se v důvodové zprávě.

Cena byla na základě znaleckého posudku stanovena na 42 milionů korun, navýšena bude ještě o daň z nemovitosti. A právě výši plánované ceny kritizuje tamní opozice.

„Budeme žádat stažení materiálu z programu, a pokud to nepřijde, bude náš klub hlasovat proti,“ řekl serveru iROZHLAS.cz před středečním jednáním zastupitelstva Tomáš Němeček (Osmička sobě a nezávislí).

Navrhovaná cena podle něj není adekvátní. „Pozemek je v návrhu sedmkrát předražen, tedy plocha s tržní cenou šest milionů se má kupovat o 36 milionů dráž,“ kritizuje Němeček.

Vysvětluje, že vychází z ceny za metr čtvereční u realizovaných prodejů, a zejména z kupní ceny z roku 2005. Podle kupní smlouvy, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici, zaplatil současný majitel za pozemek v roce 2005 částku 5,9 milionu korun. „Pozemek v mezidobí nijak zhodnocen nebyl,“ je přesvědčen Němeček.

Velmi významný

Osmá městská část v již zmíněné důvodové zprávě tvrdí, že pozemek je z hlediska dalšího rozvoje dané oblasti „velmi významný“.

Zároveň ale připouští, že jeho stav není dobrý. „Jakékoli zásahy ze strany městské části Praha 8 či hlavního města Prahy se v podstatě neobejdou bez jeho zapojení do příslušných projektů rekultivace území za účelem odstranění současného nevyhovujícího stavu,“ stojí ve zprávě.

Místostarosta pro finance Matěj Fichtner (ANO) nechtěl věc komentovat s tím, že je v gesci jeho kolegy Nepila. „Obecně ovšem pokud je tam znalecký posudek, je obtížné cenu rozporovat,“ uvedl Fichtner. Na dotazy, jak bude na středečním zastupitelstvu o návrhu hlasovat, a zdali je cena adekvátní, už nereagoval.

Návrh na odkup pozemku předložil místostarosta Radomír Nepil (ANO), který má současně v gesci hospodaření s obecním majetkem. Rovněž podle jeho slov je místo pro Prahu 8 důležité.

„Byla by velká škoda, pokud by tuto příležitost městská část nevyužila a pozemek nekoupila. Cena je daná znaleckým posudkem, nechali jsme si dokonce vypracovat dva,“ vysvětluje místostarosta Nepil pro server iROZHLAS.cz, proč se radnice rozhodla k odkupu pozemku. Cena je tak stanovená znalcem, doplňuje.

Pro upřesnění: jeden z posudků stanovil cenu na 42,07 milionu korun, další posudek ohodnotil pozemek na 49,73 milionu korun. Podle mluvčí radnice Marcely Voželníkové posudek z roku 2016, který si nechal vypracovat současný majitel - společnost Green Labuťka - stanovil cenu na 42,17 milionu korun.

'Nemá ratio'

Starosta Roman Petrus (ČSSD) se pro server iROZHLAS.cz odmítl vyjádřit s tím, že věc bude ve středu řešit zastupitelstvo. Mluvčí Voželníková nicméně odmítla tvrzení zastupitele Tomáše Němečka, že se pozemek před třinácti lety prodával za šest milionů.

„Použití historických, v tomto případě dokonce 13 let starých cen pro srovnávání nemá ratio, a to dle našeho názoru, ani zejména podle znalců. Jsou zde zásadní zlomy, například krize na realitním trhu nebo strmý nárůst cen, který proběhl v posledních dvou letech, a to zejména u pozemků,“ popsala mluvčí Voželníková.

Vliv na cenu mohly podle jejího názoru mít i nevyjasněné vlastnické vztahy.

O příliš vysoké ceně mluví ale například i zastupitelka Eliška Vejchodská (za Stranu zelených), která bude také hlasovat proti. „Myslím, že navržená cena je významně přemrštěná. Dívala jsem se na aktuální nabídky realitních kanceláří. Jedna byla za pětinovou cenu, jedna za třetinovou, myšleno na metr čtvereční,“ uvedla.

Neumí si prý ani představit, co by Praha 8 s tímto pozemkem udělala. „Nevidím tam rekreační potenciál, možnost výstavby do budoucna, nic takového. Je to nepraktická oblast. Nešla jsem tam ani na prohlídku, protože mi to přijde tak absurdní, ani jsem neuvažovala, že bych tento návrh podpořila,“ dodala.

Jasno o hlasování neměla v úterý ani místní KSČM, která se o postoji radila v úterý večer na klubu.

Redakce oslovila také majitele pozemku - společnost Green Labuťka. Její právní zástupce Jan Dáňa vzkázal, že nemá souhlas klienta poskytovat informace. Pokud souhlas obdrží, na dotazy odpoví. Do uzávěrky tohoto textu odpověď nepřišla.

Hlasovat proti už ale avizovala i ODS. „Myslím, že městská část tento pozemek vůbec nepotřebuje,“ říká zastupitel Ondřej Gros (ODS), který se byl na místě v úterý dokonce podívat.

„Je to zarostlý pozemek, křoví, v lokalitě, kde se má vybudovat relaxační, klidové místo. Myslím, že z Libně tam nikdo nechodí, je to jeden z nejošklivějších koutů,“ podotýká Gros a cenu označil za „neuvěřitelnou“.

Takovou kritiku místostarosta Nepil odmítá. „Když se podíváte na celou lokalitu, tak ta je zatížená majetko-právními vztahy, které by stály za to narovnat. Ten pozemek je důležitou součástí celé lokality. A pokud se vyřeší ostatní pozemky, které by se měly řešit následně, tak z toho vznikne poměrně zajímavá lokalita pro obyvatele městské části,“ uzavírá.