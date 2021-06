Vedení Prahy koupí od dopravního podniku pět budov. Po rekonstrukci by v nich mělo vzniknout 170 bytů

Praha pokračuje v rozšiřování vlastního bytového fondu: v pěti budovách v Praze 9 by v budoucnu mohlo vzniknout 170 bytů. Odkoupit je chce od pražského dopravního podniku. Zároveň se magistrát snaží řešit situace rodin s dětmi v tíživých situacích a zakázal jejich ubytovávání v nevhodných podmínkách v jedné z městských ubytoven. Praha 9:30 4. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radnice chce na byty předělat pět budov na Praze 9. ilustrační foto | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Projekt se týká pěti budov v ulici Skloněná v Praze 9. V tamějším areálu je vlastní dopravní podnik a nyní slouží jako ubytovny a hotely. Praha by chtěla nemovitosti opravit a nabídnout je obyvatelům města.

„Předtím byly provozovány jako hotely a ubytovny. Ve spolupráci s Prahou 9 je chceme zrekonstruovat na standardní bydlení. Máme spočítáno, že by tam mohlo být až 175 bytů, spíše malometrážních. Dále budeme řešit, jestli tam těch bytů nemá být méně a jestli nemají být větší,“ říká radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti).

Zatím město odhaduje, že by za budovy zaplatilo asi 115 milionů korun. Zhruba stejná částka by pak vyšla na opravu. Část bytů by pak nejspíš magistrát prodal Praze 9, která o ně už projevila zájem. Samotný odkup budov městem ještě musí schválit zastupitelé, nejspíš na jednání v září.

Nevyhovující ubytovny

Současná pražská koalice při nástupu avizovala, že chce bytový fond nejen rozšiřovat, ale také dobře využívat. Například v roce 2018 bylo v pražském bytovém fondu podle Zábranského volných 720 bytů. V současnosti je jich něco přes 400. Zájem o ně je: od roku 2018 městu dorazilo na dva tisíce žádostí, ze kterých asi 600 bylo doporučeno k dokončení. Zhruba polovina z nich už je po podpisu nájemní smlouvy. Tyto byty využívají třeba i rodiny s dětmi, které doteď žily v nevyhovujících podmínkách na ubytovnách.

Podle Zábranského chce vedení Prahy zrušit například ubytovnu Nad Slávií. Tam podle sociálních pracovníků lidé dlouhodobě žili ve špinavém a zanedbaném prostředí. Nebylo neobvyklé, že v domě policie řešila i násilnosti.

Budova patří Správě železnic – magistrát s ní vyjednal zákaz dalšího ubytování rodin s dětmi. Ještě před půl rokem tam žilo 13 rodin s 26 dětmi. Osm rodin už má náhradní ubytování, dvě další se budou brzy stěhovat. Ubytovnu chce pak Správa železnic zrušit úplně, protože ji chce zrekonstruovat a využívat pro svoje potřeby.