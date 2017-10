Praha a Krumlov hlásí stop stav. Přilákat turisty do regionů má Gott, Jágr nebo Sáblíková

Propagovat méně známé regiony a odlehčit turisticky přeplněným místům má nový program Ambasador. Za 22,5 milionu korun ho připravila agentura Czech Tourism. Do svých rodných krajů tak budou lákat třeba Jaromír Jágr, Martina Sáblíková nebo Karel Gott. Ve spotech budou vystupovat jako sousedé odvedle, kteří vykonávají běžné denní činnosti. Kladno/Plzeň 21:15 19. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Zpěvák Karel Gott, hoejista Jaromír Jágr a rychlobruslařka Martina Sáblíková | Foto: Khalil Baalbaki/Calgary Flames/Pavel Lebeda | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Kampaň je podle Aleše Pangráce, který v agentuře Czech Tourism program Ambasador zastřešuje, nová v několika aspektech.

„Míříme konkrétně na regiony a místa, odkud ti lidé jsou. Snažíme se využít opravdu známé lidi, je to rozdělené, aby byla každá osobnost známá na konkrétním zahraničním trhu. Například nebudeme v Kanadě trápit lidi s Karlem Gottem, ale v Německu, kde je jeho popularita obrovská, dokážeme ten potenciál výrazně využít,” myslí si.

„Natočené a použité materiály následně použijeme i v domácích kampaních,” doplňuje Pangrác.

Praha? Stop stav

Pavel Brabec, prezident Asociace českých reklamních agentur, souhlasí s tím, že je potřeba investovat síly do cestovního ruchu.

Český Krumlov | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

„Je strašně důležité rozdělit ambasadory, ty, kteří předávají emoce, do správných zemí,” souhlasí. „Otázka je, kolik to stojí, a zda je to tak efektivní, jak by to efektivní být mohlo,” dodává.

Lákat turisty do Česka se podle Pangráce daří. „Cestovní ruch nám roste v řádech desítek procent, výrazně v Asii. Setkáváme se ale s tím, že exponovaná turistická centra jako je Praha nebo Český Krumlov, hlásí dnes stop stav. Nevíme, co s tím,” vysvětluje.

„V České republice je spousta dalších míst a věcí, například 12 UNESCO památek na opravdu malém prostoru. Ty mohou být cílem vzdálených trhů,” tvdí Pangrác.

Jako v Rakousku

Prezidentu Asociace českých reklamních agentur se nelíbí některé dosavadní spoty, propagující Českou republiku. „Nepřijde mi to jako ta správná cesta,” vysvětluje Brabec, kterému ale prý k hodnocení chybí přesná čísla.

„Domnívám se, že by se Česká republika měla chovat lépe, aby turistiku podpořila. Je to důležité pro image Česka, ta investice se musí vrátit přímo do státního rozpočtu. Může vzrůst zaměstnanost v regionech, podporuje to podnikání. Koruna, která se do toho vloží, se určitě obrátí několikrát,” myslí si.

„Přál bych si, aby to fungovalo tak, jako když přijedu do Rakouska. Může to být dobrý obchod. Jestliže roste příjem z cestovního ruchu o zhruba jedno až tři procenta ročně, což je poměrně pěkné, tak je trošku macešské investovat pouze řádově desítky milion korun,” podotýká Brabec.

Jednotící prvek

V koaliční smlouvě právě končící vlády stojí, že se zavazuje změnit propagaci a prezentaci Česka v zahraničí, kterou tehdy hodnotila jako roztříštěnou, podfinancovanou a zároveň nákladnou.

„Úspěšně jsme k tomu nakročili. Mým snem je to, co mají Němci. Když se podíváte na jakýkoliv sport nebo veletržní pavilon, poznáte, že patří k Německu. Mají jednotící prvek, my bychom byli velmi rádi, kdybychom toto dokázali implementovat do státních institucí,” říká Pangrác.

Podle Brabce je problém v tom, že každá vláda a ministr má jinou vizi. „Chybí tu jednotící koncepce. Neustále se řeší název naší země, jestli to má být Czechia nebo Czech Republic. To jsou věci, které v tom hrají roli,” tvrdí.