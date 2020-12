Tiché centrum bez adventních trhů a cizinců. Do Prahy letos před svátky zamířili hlavně domácí turisté

Zatímco loni touto dobou nebyla čeština v centru Prahy téměř vůbec slyšet. Letos je to zjištění Radiožurnálu přesný opak.

„Překvapilo nás, jak je tu pusto prázdno. Byli jsme zvyklí na davy, stánky, vánoční atmosféru. A jediné, co nám vánoce připomíná je strom“ říká pár z Jirkova u Chomutova, který se přijel podívat na Staroměstské náměstí do Prahy.

Za normálních okolností by tady v Celetné ulici byly slyšet drnčící kolečka kufrů, doléhaly by sem nejspíš koledy z adventních trhů ze Staroměstského náměstí. Letos je ale město tišší než kdy jindy.

„Je určitě lepší, když je tady míň lidí, hlavně cizinců. Vzhledem k situaci, bezpečnostním opatřením si myslím, že je to lepší, než kdyby to tu bylo narvané,“ komentují místní obyvatelé.

Tady na Staroměstském náměstí se většina lidí pohybuje mezi třemi body: vánočním stromem, staroměstským orlojem a stánkem se svařákem. Podle prodejkyně jde na odbyt nejvíce právě svařené víno ale i trdelníky. A u stánku se zastavují hlavně Češi.

Zkušenosti ženy prodávající svařené víno potvrzují i data městská organizace Prague City Tourism. Ta má v hlavním městě na starosti rozvoj cestovního ruchu.

„Co se týká složení návštěvníků, tak se určitě zvýšil podíl domácích hostů. Návštěvníci ze Spojených států a asijských států do Prahy vůbec nejezdí. Stejně tak jsme zaznamenali obrovský poklesu u hostů z Velké Británie,“ říká mluvčí agentury Klára Malá.

A to se podle ní projeví i na celkových statistikách návštěvnosti.

„Podle našich odborných odhadů však počítáme s tím, že do metropole přijede zhruba 100 tisíc hostů. V prosinci roku 2019 do Prahy přijelo kolem Vánoc 700 tisíc návštěvníků. Počítáme tak s poklesem o více jak 85 procent oproti stejnému období loňského roku,“ doplňuje Malá.

Kdy se zahraniční turisté do Prahy zase vrátí, to se teď podle Malé nedá odhadnout. Návštěvníky ze Spojených států amerických ale už teď do Česka láká státní agentura CzechTourism.

V Americe spustila kampaň s vánočním videem, které by mělo vidět zhruba 11 milionů lidí. Slogan „Uvidíme se v roce 2021“ cílí hlavně na lidi z New Yorku a Los Angeles, odkud do Evropy tradičně přijíždí nejvíce turistů.