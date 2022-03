V Česku se zaregistrovalo přes 81 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. V Praze a Brně už část musela do tělocvičen

Kantar: Volby by vyhrála koalice Spolu. ČSSD a KSČM by opět skončily mimo sněmovnu

Koalice Spolu by získala 32,5 procenta hlasů voličů. Druhé by skončilo hnutí ANO se ziskem 27,5 procenta. Do sněmovny by se dostala ještě koalice Pirátů a STAN a hnutí SPD.