Na trati z Prahy do Berouna se od pondělí změní jízdní řády. Většina vlaků tam teď má velká zpoždění

Cestující na trati mezi Prahou a Berounem čekají od 31. srpna změny v jízdních řádech. Důvodem je nespolehlivost v provozu na trati, kde dochází opakovaně ke kolapsu. V posledních týdnech tam totiž měla většina vlaků zpoždění nebo nedojela do cíle vůbec, informuje Český rozhlas Region. Praha 11:31 27. srpna 2020

Od pondělí dojde podle internetových stránek společnosti ROPID kvůli neúnosné situaci na trati Praha - Beroun k rozdělení linky S7. Pod číslem S7 pojedou vlaky jen v trase z pražského Hlavního nádraží do Berouna.

Dosavadní vlaky S7 do Českého Brodu budou převedeny na linku S1 z Masarykova nádraží. Vlaky ráno do Řevnic a odpoledne z Řevnic pojedou mimo stanici Praha-Smíchov. Omezení se dotkne kvůli výluce na trati do Lysé také některých vlaků S9.

Kvůli problémům na trati se například vedení Černošic obrátilo otevřeným dopisem na Ministerstvo dopravy a Správu železnic. Starosta Filip Kořínek (Věci černošické) v něm mimo jiné napsal, že lidé i vedení města chápe, že dělníci trať na několika místech opravují.

Jde hlavně o úsek mezi Radotínem a Prahou Smíchovem, kde v poslední době došlo ke zrušení několika spojů. U některých dali železničáři vědět dopředu, u dalších to prý bylo z minuty na minutu.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové je jedním z důvodů komplikací nedávná mimořádná situace v trakční měnírně v Praze - Chuchli. Tam došlo k omezení provozu kvůli úderu blesku a následnému požáru. Naplánovaná optimalizace trati a s ní související opravy ale mají skončit až v červenci roku 2022.

Součástí celkové opravy železnice je také rekonstrukce provizorní měnírny, která bude napájet trakční vedení po dobu rekonstrukce stávající měnírny. Správa železnic ve spolupráci se stavbaři podle mluvčí urychluje zprovoznění tohoto zařízení tak, aby k němu došlo v co nejkratší možné době.