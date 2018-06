Místo betonových zátarasů sloupky. Praha 1 chce do zlepšení bezpečnosti investovat 50 milionů

Praha chce posílit zabezpečení centra. Na zhruba 21 místech plánuje nainstalovat bezpečnostní sloupky, které se v případě potřeby vysunou. Zatím jsou na třech místech - v Maiselově, Široké a Břehové ulici. Centrum Prahy chrání zatím hlavně žlutočerné betonové zátarasy. Do sloupků hodlá Praha 1 investovat celkem 50 milionů korun. Praha 9:06 21. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Betonové zátarasy na pražském Staroměstském náměstí (ilustrační foto) | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Bleskově se vysunou a během pár vteřin zase zmizí. Sloupky na Starém Městě v blízkosti staronové synagogy ovládají pouze policisté.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zklidnit provoz v noci a nahradit betonové zátarasy v centru by měly nově instalované bezpečnostní sloupky na pražském Starém Městě. Více si poslechněte v reportáži Evy Rajlichové.

Novinku, která v případě potřeby zneprůjezdní Maiselovu ulici, vítá i předseda Židovské obce v Praze Jan Munk. „Nejde jenom o nás, protože tady chodí denně tisíce turistů a taky tu bydlí spoustu lidí. Když tady najede auto s výbušninou a bouchne to, budovy tady budou těžce poškozené. Může to vážně zranit lidi v těch domech,“ řekl Radiožurnálu.

V centru Prahy musí počítat stavaři s řadou překvapení. Sloupky totiž zabírají podle technického dozoru stavby Davida Havránka slušný prostor i pod zemí.

Betonové zábrany zmizí z pražského Václavského náměstí 8. ledna. Na 'Staromáku' zůstanou Číst článek

„Všechny sloupky, jak fixní, tak ty pohyblivé, jsou osazené do základového železobetonového prahu, který zasahuje až 1,7 metru pod úroveň terénu. To znamená, že v souvislosti s instalací zábran bylo nutné některé inženýrské sítě přeložit, některé řádným způsobem ochránit a zajistit jejich prostup skrze železobetonový práh, který vede napříč celou komunikací. Je to z toho důvodu, že zádržní schopnost sloupků je projektovaná na čtyřicetitunové vozidlo při padesátikilometrové rychlosti. To je normální nákladní vozidlo při běžném provozu,“ popsal Havránek.

Radnice první městské části chce v zavádění bezpečnostních prvků v centru Prahy pokračovat, další na řadě je podle slov místostarosty Richarda Bureše (ODS) Kampa.

„Každý touží po tom, aby vjel pod Karlův most na Kampu. Je tam provoz pomalu jak tady a myslím si, že tam žádný provoz být nemá. Mají tam jezdit skutečně jen ti, kteří tam mají cíl, bydlí tam, například hoteloví hosté, ale ti, co mají parkování vevnitř na parkovišti. Tam bych to rád spustil v režimu 24/7, to znamená uzavřeno celodenně, a dovnitř jen ti, co tam mají, co dělat,“ popsal Bureš.

Instalace sloupků na Josefově v okolí sídla židovské obce stála 11 milionů korun.