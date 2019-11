Podpořme používání hromadné dopravy. Jinak auta ucpou Prahu, obhajuje uzavírku nábřeží Čižinský

Měla by Praha uzavřít své centrum pro auta? Pražští radní vyhodnocují situaci poté, co v listopadu nesměly automobily kvůli opravám na tři týdny projet středem metropole po obou březích Vltavy. Měla by se ze zkušební uzavírky stát trvalá záležitost? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus debatují starosta Běchovic Ondřej Martan z ODS a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě). Pro a proti Praha 9:19 30. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Čižinský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byli jsme svědky zajímavého experimentu. Jsme ale přesvědčeni, že uzavírkami centra pro automobilovou dopravu nic nevyřešíme,“ říká v pořadu Pro a proti starosta pražské městské části Běchovice Ondřej Martan.

Podle něj má smysl se bavit o omezení automobilové dopravy, až budou hotové okruhy. „Ale ne v tuto chvíli,“ dodává.

Sčítání prý ukázalo, že šest tisíc vozidel, která vjíždí na Malou Stranu, jsou většinou rezidenti a dopravní obsluha.

„Není to tedy žádný tranzit, proto je velmi důležité začít se ptát, jaké jsou pravé důvody, proč bychom měli zapudit dopravu z centra hlavního města Prahy,“ upozorňuje Martan.



„Zatím jsem nedostal jediný argument, proč dopravu v centru utlumovat, který by se zakládal na tvrdých číslech. Zatím to jsou jen nějaké dojmy a přání, ale jako odpovědní politici nemůžeme na jejich základě rozhodovat,“ podotýká starosta Běchovic.

„Mám tu materiál, který vyhodnocuje dopad jednotlivých uzavírek. V jeho závěru Dopravní podnik hl. města Prahy konstatuje, že z pohledu jízdních dob přineslo omezení jízdy automobilů souběžně na obou březích průměrnou úsporu času v řádu sekund ve srovnání se stavem bez omezení,“ popisuje Martan.

Aby lidé používali MHD

„Stojíme před problémem, jak zajistit hladký průjezd Smetanovým nábřežím a Klárovem, aby se lidé v tramvajích nezpožďovali,“ oponuje starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Hrozí podle něj, že s neprůjezdnou MHD lidé budou více používat auta. „Situace pak bude ještě horší, lidé se budou navzájem blokovat. Dostavění vnitřního ani vnějšího okruhu nebude nic znamenat, protože nábřeží jsou už v tuto chvíli, byť nepohodlně, objízdná,“ míní Čižinský.

„To, že se tam tramvaje zpožďují ve špičkách až osm minut, ví každý, kdo tam tramvají jede. Pokud bereme průměry, tak do nich jsou zahrnuty i průjezdy v noci, kdy žádné nejsou, takže čísla klesají. Ale nám jde přeci o hladký průjezd toho statisíce lidí, kteří tam jezdí, a to i ve špičce. Usilujeme o tom, aby lidé MHD používali, protože pokud budou používat auta, tak to ucpou ještě víc,“ dodává.

Při uzavření obou nábřeží by tramvaje podle něj jezdily přesně. „Musíme řešit to, že 100 tisíc lidí v tramvaji se denně zpožďuje a tráví tři čtvrtě milionu minut zbytečně. Kdyby to auta objela tunelem nebo objízdnou trasou, tak to pro ně trvá o minutu déle,“ podotýká starosta Prahy7.

„Nám skutečně záleží na těch, kteří nastoupí do tramvaje, jedou MHD, aby netrpěli zpožděním, protože pokud se zpožďuje doprava v centru města, zpožďuje se úplně všude,“ vysvětluje Čižinský.