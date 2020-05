OBRAZEM: Bohnice a Podbabu spojí nová lanová dráha. Jedna ze zastávek bude u pražské zoo

Lanovka mezi Prahou 8 a Prahou 6 by měla být v provozu od roku 2025 a vyjít na 1,5 miliardy korun | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy



Další fotografie (5) Pražský magistrát plánuje v létě vypsat tendr na projektanta lanové dráhy z Podbaby do Bohnic. Novinářům to v úterý řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Lanovka by podle něj měla být v provozu v roce 2025 a má za úkol zajistit přímé propojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať. To bude až po roce 2030, životnost lanovky má být kolem 30 let. Podle odhadů má lanovka vyjít na 1,5 miliardy korun. Praha 15:59 5. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Scheinherr uvedl, že i když jsou Bohnice a Praha 6 vzdáleny vzdušnou čarou jen asi 3,5 kilometru, kvůli chybějícímu přímému spojení lidé obvykle využívají k cestám mezi nimi metro, což je nepohodlné a zatěžuje to systém hromadné dopravy v centru. Řešením má být tramvajová trať, která však předpokládá stavbu nového mostu v Troji a zřejmě i proražení asi kilometrového tunelu skalou se zhruba stometrovým převýšením. To je plán na desetiletí, město proto zatím postaví lanovku, řekl náměstek.

Správa železnic loni zvýšila ztrátu na 1,08 miliardy, tržby a výnosy meziročně vzrostly Číst článek

Ta bude mít tři stanice, jednu u terminálu veřejné dopravy v Podbabě, druhou v Troje, kde vznikne nový vstup do zoologické zahrady, a třetí v Bohnicích na křížení ulic Lodžská a K Pazderkám.

„Lanovka je velice jednoduchá na stavbu, nezabírá území, pouze malé části, kde jsou umístěny stanice a sloupy, a v panoramatickém pohledu není příliš vidět. Zároveň je její provoz velice tichý, takže ani nenaruší běžný život v zoologické zahradě,“ vysvětlil náměstek. Cesta z Bohnic do Dejvic by se lanovkou měla zkrátit přibližně o půl hodiny.

Nyní se projekt posuzuje z hlediska dopadů na životní prostředí a pořizuje se nutná změna územního plánu. Náměstek uvedl, že po výběru projektanta se předpokládá příprava projektu do roku 2023, v roce 2024 začátek stavby a o rok později uvedení do provozu. Dodal, že na světě existují dvě firmy, které umí podobnou lanovku postavit, a to rakouská Doppelmayr a italská firma Leitner.

Ulehčení dopravy

Dopravci začínají postupně obnovovat dálkové spoje, lidé mají větší zájem o cestování Číst článek

Kabiny budou bezbariérové a klimatizované a podle plánů magistrátu mají být schopné přepravit 2000 lidí za hodinu. Teoreticky je podle náměstka možná kapacita až 6000. „Nepočítáme s tím, že by tam byla taková potřeba,“ řekl. Lanovka má být zařazena do systému pražské integrované dopravy a platit by v ní měly běžné jízdenky MHD.

Náměstek dodal, že lanovka ulehčí i přepravě do zoo, kde je nyní nutné vyhrazovat velký počet řidičů pro autobusy linky 112 z Nádraží Holešovice. Lanovka naproti tomu bude fungovat s minimem personálu a navíc bude možné pružně měnit počet kabin podle poptávky ze strany cestujících. Výhodou je podle Scheinherra i množství nutné energie, které je u lanovky jedno z nejnižších ze všech druhů MHD.

Plán ocenil i Petr Exnar (TOP 09), který předsedá komisi strategického rozvoje Prahy 6. „Samozřejmě bychom vítali raději tramvajovou trať do Bohnic,“ řekl. Dodal nicméně, že s ohledem na náročnost vybudování tramvaje považuje lanovku za dobré řešení v mezidobí.

Tramvajová linka

Pokud jde o stavbu tramvaje, té bude podle Scheinherra předcházet několik jiných tratí. První by měla propojit Bohnice s metrem Kobylisy, druhá pak Podbabu s areálem České zemědělské univerzity v Suchdole. Následovat má vybudování mostu do Troji a až následně trať do Bohnic. Ta je zatím zanesena pouze v územním plánu jako rezerva.

Dopravci žádají stát o finanční pomoc. Některé společnosti připouští, že bez ní zřejmě zkrachují Číst článek

„Dnes ani přesně nevíme, jak to tam povede," řekl náměstek. Dodal, že trasování a přesná podoba budoucí trati se teprve začíná řešit. Odhady nákladů na stavbu trati z Podbaby do Bohnic se podle něj nyní pohybují mezi čtyřmi a osmi miliardami korun.

S plánem stavby lanovky přišlo minulé vedení magistrátu. Tehdejší radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) navrhoval také projekt lanovky od Vltavy na Letnou, z toho však sešlo.

V předchozích volebních obdobích se hovořilo mimo jiné i o lanovce ze Smíchova na Pankrác, přes Prokopské údolí nebo z Holešovic do Troje. V současné době v Praze funguje pozemní lanovka na Petřín a další je v zoo v Troji.