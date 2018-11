Šest měsíců bez technické a z ulice, navrhuje ANO. Problém autovraků to řeší jen částečně, upozorňují města

Města by mohla získat novou možnost, jak dostat autovraky a opuštěná auta z ulic. Podle novely předložené poslanci ANO by se měl zákon rozšířit na vozidla, která mají déle než šest měsíců propadlou technickou kontrolu nebo jsou vyřazená z registru vozidel. Server iROZHLAS.cz oslovil větší města, která návrh, i když s rezervami, vítají. Podle kanceláře ombudsmanky ovšem žádná změna není potřeba, města podle ní mají odpovídající nástroje již nyní. Praha 6:00 25. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chybějící blatník uskladněný uvnitř auta. Nápis „tohle patří do šrotu“ na zadním skle. Zrezivělá Felicie sloužící jako azyl pro lidi bez domova. Tak vypadají opuštěná auta, která po dlouhé měsíce i roky blokují vzácné místo na parkování a svým vzhledem hyzdí okolí. | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: iROZHLAS.cz

Města a obce shodně uvádějí, že hlavním problémem je definice autovraku. Za vrak se považuje, podle zákona o pozemních komunikací (č. 13/1997 Sb.), takové vozidlo, které má poškozené podstatné části „mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“.

Vozidlo tak musí být v opravdu dezolátním stavu, musí mu chybět motor, kola, být vyhořelé a obdobně, aby ho bylo možné jednoznačně označit za vrak. „Z praxe vím, že to je velký problém,“ řekla Zuzana Ožanová (ANO), spolupředkladatelka novely, serveru iROZHLAS.cz.

„Obce tak měly neřešitelný problém, jak s těmi vozidly nakládat. Přistupovaly k tomu různě a podle mě překračovaly hranici zákona, protože nemůžeme neoprávněně nakládat s cizím majetkem. Prohlašovaly za vraky vozidla, která nejevily známky vraků,“ dodala Ožanová, která novelu připravovala společně s ministerstvem vedené Danem Ťokem (za ANO), který je pod návrhem také podepsán.

Osobní odvaha úředníka

„Při současné legislativě je rozhodnutí hodně na osobní odvaze příslušného úředníka, má-li prohlásit vozidlo skutečně za vrak, aby v případě úspěšné žaloby nebyl obviněn např. ze zneužití úřední moci apod.,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Novela předpokládá, že odstranění vozidla by měl v gesci ve větší míře vlastník komunikace. Ten vyzve provozovatele vozidla, a pokud nereaguje, po dvou měsících vozidlo odtáhne na určené parkoviště. Provozovateli sdělí místo, kde se dá auto vyzvednout a čeká tři měsíce. Pokud si pro vozidlo ani poté nikdo nepřijde, navrhne vlastník komunikace dražbu, kterou musí schválit silniční správní úřad, popřípadě auto zlikviduje. Jestliže se bude jednat o odložené auto, kterému zrovna propadla technická kontrola, celý proces by trval v utopickém světě jedenáct měsíců.

Server iROZHLAS.cz oslovil sedm nejlidnatějších měst v Česku s dotazem, jestli novelu vítají. A právě dlouhé lhůty zmínila Ostrava i Praha jako problematické, ačkoli jinak novelu hodnotily z větší části kladně. „Problém hlavně spatřujeme v dlouhých lhůtách, občané jsou vynalézaví. Zcela legálně se již dříve mnohokrát stalo, že téměř poslední den před vypršením 2 měsíční lhůty k odstranění vozidla z pozemní komunikace, provozovatel (majitel) vozidlo „přemístil“ na jinou pozemní komunikaci a celé „správní kolečko“ začalo znovu,“ popsala Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Ostravy.

Kritické Brno

„Bohužel termíny jsou relativně velmi dlouhé. Dá se říci, že novela usnadňuje boj s autovraky, umožní od nich ulice celkem obstojně čistit, ale právě vzhledem k dlouhým termínům neumožní stoprocentní úspěch,“ uvedl mluvčí Prahy Vít Hofman.

Liberec vidí problém v tom, že silničnímu správnímu úřadu, tedy ne na vlastníkovi komunikace, zůstává pravomoc ohledat a popřípadě vniknout do zamčeného vozidla, aby bylo možné zjistit majitele či provozovatele. Poté vozidlo musí opět zamknout.

Vedoucí odboru dopravy v Liberci Pavel Rychetský upozorňuje, že bude potřeba asistence policie i autorizovaných servisů, aby bylo možné se do auta dostat. „Celý postup je v režii vlastníka komunikace, ale ohledání najednou provádí silniční správní úřad. Nedává to smysl, ten také nemá znalosti s hledáním identifikačních znaků ve vozidle a popsaný proces může zajistit sám vlastník,“ upozorňuje.

Z oslovených měst je nejkritičtější Brno. „Dle našeho názoru k výraznému zlepšení nedojde. Navíc, pokud budou vozidla v dražbě prodána, tak se jejich počet nesníží, bude jich pořád stejně,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Problém také spatřuje v tom, že vlastníci komunikace budou muset vynaložit náklady na hlídaná parkoviště, kde budou auta stát.

Kdo je vlastník komunikace? Vlastník komunikace se liší podle druhu silniční komunikace. U dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy se jedná o stát (správcem u dálnic a rychlostních silnic je Ředitelství silnic a dálnic, u silnic I. třídy příslušná krajská správa a údržba silnic). U silnic II. a III. třídy je vlastníkem kraj. Místní komunikace pak vlastní města nebo obce. Kromě toho novela zákona s ohledem na autovraky počítá i s odstraňováním aut s propadlou technickou kontrolou na veřejných účelových komunikací. Ty vlastní fyzická nebo právnická osoba a jejími znaky jsou, že se jedná o dopravní cestu, spojuje nemovitost s nemovitostí nebo nemovitost s dalšími komunikacemi a užívá ji neomezený počet osob. Může se jednat třeba o parkoviště nebo polní cesty.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, dopravniinfo.cz, epravo.cz

Další města jsou střízlivější. Například České Budějovice, které evidují na 150 opuštěných aut, předkládanou novelu vítají, ačkoli problém úplně nevyřeší. Obdobně je na tom Plzeň. „V případě, že by novela prošla bez potřebných úprav, pomohla by řešit problematiku dlouhodobě odstavených vozidel pouze částečně. A to by byla zbytečně nevyužitá příležitost k tolik potřebné a očekávané změně k lepšímu,“ uvedl Jan Šneider, vedoucí oddělení odtahů.

Problémem mohou být peníze

Ve sněmovně je přitom druhá novela od opoziční TOP 09, která stanovila lhůtu pro propadlou technickou kontrolu na tři měsíce. Tu vláda odmítla podpořit. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) novinářům před jednáním vlády řekl, že návrh považuje za příliš tvrdý.

Zuzana Ožanová se také domnívá, že tři měsíce jsou příliš krátká doba. „Já jsem z kraje, kde ti lidé nemají tolik peněz. A sehnat peníze na opravu auta, když najednou zjistí, že je nepojízdné, není tak jednoduché,“ říká také zastupitelka Ostravy a Moravskoslezského kraje.

„Sama jsem zažila, že lidé považovali za vrak vozidlo stojící na místě rok. Zjistila jsem ale, že dotyčný byl vybodován. Smála jsem se, že lepší důkaz, že nejezdí, nemohl být podán,“ dodává Ožanová.

Jenže úplně jiný právní názor má veřejný ochránce práv. „Jsme přesvědčeni, že je tento problém řešitelný již dle platné právní úpravy a nepovažujeme proto změnu za nutnou. Nicméně pokud se úřady všeobecně obávají s auty jakkoli nakládat, novela může přispět k jejich větší jistotě, za jakých okolností k tomu mohou přistoupit,“ uvedla pro iRZOHLAS.cz vedoucí místní správy z kanceláře ombudsmanky Veronika Gabrišová. Hlavním nástrojem má být možnost ukládat opakované pokuty, napsala kancelář v tiskové zprávě.

