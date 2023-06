Z Prahy do Brna za hodinu vlakem. Správa železnic chce začít stavět vysokorychlostní tratě do tří let

Správa železnic chystá první úseky vysokorychlostní železnice, stavět chce začít do tří let. Všechny úseky jsou zatím v přípravě, nejdál je budoucí trať z Přerova do Ostravy. Ministerstvo dopravy chce ještě v červnu představit analýzu financování tohoto úseku. Nevylučuje ani takzvaný PPP projekt, kdy stavbu zaplatí soukromý investor, dalších několik let se bude o železnici starat a stát mu za to zaplatí. Praha 13:40 17. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysokorychlostní železnice | Zdroj: Profimedia

Necelé tři hodiny – to je teď nejrychlejší vlakové spojení mezi Prahou a Brnem. Vysokorychlostní železnice má jízdní doby zásadně změnit.

Poslechněte si o plánech Správy železnic i reportáž Vojtěcha Tomáška

„Kdybychom to vzali v globále, tak z Prahy do Ostravy se dostanete pod dvě hodiny,“ popisuje plány Správy železnic ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Jakub Bazgier. Cesta z Prahy do Brna má trvat hodinu, z Brna do Ostravy 36 minut. Ještě se ale stavět nezačalo.

„Na všech úsecích kromě Vysočiny II probíhají dokumentace pro územní rozhodnutí. To je relativně podrobný stupeň toho, co chceme z pohledu techniky a umístění v území od toho mít. A pokračujeme dál,“ popisuje Bazgier a pokračuje:

„Je to rozfázováno na jednotlivá ramena. Do roku 2050 bychom měli mít celý projekt rychlých spojení dokončený. Samozřejmě vše záleží na legislativních a povolovacích procesech v téhle zemi,“ dodává ředitel stavební správy.

Praha–Brno–Ostrava

Správa železnic jedná se samosprávami, kterých se mají vysokorychlostní tratě dotknout. Zatím jsou navržené úseky Praha–Brno–Ostrava a Brno–Břeclav.

Další větev zrychluje stávající koridor z Prahy do Ústí nad Labem a počítá se i s větví z hlavního města do Hradce Králové a dále do Polska. Nové tratě povedou většinou v nové stopě, a uleví tak taky stávajícím koridorům.

„Vysokorychlostní tratě v České republice nebudou jenom o rychlejším a pohodlnější cestování pro ty, kteří se budou přesouvat mezi největšími městy, ale umožní nám, abychom dokázali dostat víc nákladu na stávající koridory. Ty teď praskají ve švech,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Nové úseky mají umožnit rozvoj příměstské dopravy na železnici. Zejména v okolí velkých měst se totiž další spoje už na trať nevejdou. Problémy s kapacitou sítě mají i nákladní dopravci.

Vysokorychlostní tratě v Česku mají zapadnout do evropské sítě expresní železnice. Výrazně tak zrychlí spojení třeba do Drážďan, Berlína, Vídně nebo Vratislavi.