OBRAZEM: Trať na Kladno a letiště je po první fázi modernizace. Výluka na Výstavišti skončí o víkendu

„Na podzim tohoto roku se přemístíme k uzavření ulice Bubenská ve smyslu rušení přejezdu. Při stavbě trati na letiště Václava Havla nás čeká ještě hodně práce a příprav. Nicméně jsme se dostali tak daleko, že věřím, že se na letiště svezeme ještě v tomto desetiletí,“ věří generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Modernizované spojení z Prahy do Kladna má být podle odhadů Správy železnic a ministerstva dopravy kompletně hotové v roce 2030.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl, že náklady na úsek mezi Bubny a Výstavištěm jsou 3,79 miliardy korun, v Kladně je to 3,69 miliardy.

„Je to jedna z nejvýznamnějších investic na české železnici v současné době. Znamená to, že to, o čem se dlouho diskutovalo, to je moderní železniční spojení mezi centrem Prahy, Letištěm Václava Havla a Kladnem, se skutečně realizuje,“ řekl Kupka.

Náklady celého projektu se budou podle Svobody blížit 50 miliardám, přičemž ještě předloni je odhadovala Správa železnic na 43 miliard.

Stanice Bubny by měla být po dokončení staveb čtyřkolejná, bude také blíže stanici metra Vltavská. Po demontáži původního mostu přes ulici Dukelských hrdinů dělníci budují i základy nové zastávky Praha Výstaviště. V kladenském úseku postaví Správa železnic druhou kolej, zrekonstruuje nádražní budovu a vybuduje nová nástupiště.

S postupem modernizace trati na Kladno můžeme být spokojeni.



Společně s @makupka jsem se přesvědčil, že jsme od zahájení stavby ušli velký kus cesty. Nemění se jen železnice samotná, ale také její okolí. Platí to v Bubnech, Holešovicích i na Kladně. Děkuji cestujícím za… pic.twitter.com/Z96fmpreLz — Jiří Svoboda (@jirisvoboda_cz) August 22, 2023