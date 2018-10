Každý třetí vlak, který jezdí kolem Prahy, je posprejovaný. Škody jdou do milionů

Zhruba každý třetí vlak příměstských linek S kolem Prahy jezdí posprejovaný. České dráhy se letos častěji potýkají s útoky vandalů a nestíhají soupravy CityElefant umývat. Na kolejích se jich tak s graffity pohybuje až šestkrát víc než loni. Škody na laku jdou do milionů korun. Praha 7:50 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České dráhy se letos častěji potýkají s útoky vandalů a nestíhají soupravy CityElefant umývat. | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Středočeská policie letos eviduje 49 těchto trestných činů. Zatím objasnila jeden. „Neznámí pachatelé se při páchání této trestné činnosti soustřeďují především na neosvětlené prostory, které jsou bez monitorovacích zařízení, kdy není vyloučeno ani jejich maskování. Z tohoto důvodu je složité takové případy objasňovat. V případě zjištění pachatele hrozí této osobě za spáchání trestného činu poškození cizí věci trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci,“ vysvětlila Radiožurnálu mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Nejčastěji sprejeři útočí v noci na odstavných stanicích, odkud vlaky ráno míří do hlavního města.

„Jedná se o různá místa v rámci celého kraje, například Kolín, Český Brod. Děje se tak někdy dokonce i při samotných obratech souprav na okraji dne. Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty se snažíme zajistit odstavení vlaků na takových místech, která jsou osvětlená a přehledná. Fyzická ochrana nebo odstavení v uzavřeném areálu po celém regionu není bohužel možná,“ vysvětluje mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

V pražském depu Praha-jih, které navštívil reportér Radiožurnálu, je 71 souprav příměstských vlaků CityElefant. Podle Karla Potůčka, vedoucí oddělení čištění Odstavného nádraží Praha-jih Českých drah, je třetina z nich neustále posprejovaná. „Tenhle fenomén se nám objevil až v letošním roce. Nárůst si troufnu říct, že je pěti až šestinásobný proti loňskému stavu,“ řekl Potůček.

Středočeská policie letos eviduje 49 těchto trestných činů. | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Přímo v pražském depu skupina sprejerů povalila plot a pomalovala celou jednu jednotku. „Je to zhruba 14 dní stará historka. Viděli jsme i akci, jak rychle to provedli, v jakém rozsahu, kolik lidí a podobně,“ dodává Potůček. Sprejery zachytila kamera a České dráhy už je předali policii.

Při mytí se někdy prodře lak až na červenou základovou barvu. „Určité barvy nanesené sprejery jsou tak silně přilnuté k povrchu, že se musí použít abrazivo, aby se to sundalo dolů, což s sebou bere i původní lak,“ popsal Potůček.

Na graffiti je potřeba nanést odlakovač, pět až deset minut nechat působit a poté je možné je postupně smýt. | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Zatímco loni byly náklady na mytí vlaků zhruba 2,5 milionu korun, letos Potůček očekává, že to bude o milion víc. „Jsou to pouze náklady na jejich odstranění. Pokud bychom se bavili o poškození laku, tak si myslím, že jsme o jeden řád výš,“ myslí si Potůček. Téměř denně se stává, že jednu soupravu umyjí a druhý den je opět posprejovaná.

Celorepublikově České dráhy loni vydaly na mytí vlaků osm milionů korun, letos je to zatím 5,5 milionu. Například v roce 2011 to ale bylo 27 milionů. Po zlepšení v uplynulých let aktivita sprejerů podle dopravce opět roste.

Pracovníci úklidové firmy přistihli jednu sprejerku při činu a ona se bála natolik, že druhý den přišla vlak umýt. „Jsme jí dali ochranné pomůcky a řekli, jak to má dělat, a ona šla a sundávala. Nenechali jsme jí dlouho, ale sundávala. Řekla, že už to nikdy neudělá,“ říká vedoucí úklidové firmy Leona Tadičová.

Škody na laku jdou do desítek milionů korun. | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas