Praha chce letos začít s rekonstrukcí Pragerových kostek. Vyjde ji na více než miliardu korun

„Budova má díru, a to doslova. Najdete ji na budově A ve třetím patře a je zalepená izolepou. Ta rekonstrukce je opravdu už nutná,“ popisuje pro Radiožurnál Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hlavního města stav komplexu tří budov, který byl vybudován na přelomu 60. a 70. let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Praha chce letos začít s rekonstrukcí Pragerových kostek. Téma pro Jiřího Štefla

„Stojíme v místě, kde když si vyskočíme, tak oba ucítíme, jak se to zaklepe. A možná to ucítí i někdo z kolegů a kolegyň na druhé straně budovy. Obzvlášť po velkých zářijových deštích nám do budovy zatékalo. Najdete tady kyblíky s vodou, podobně jako v metru. Tu situaci se snažíme takzvaně lepit, “ doplňuje Vácha.

I člověk, který není architektonicky zdatný, tak na první pohled vidí, že budova není v dobré kondici. Masivní pilíře, které najdeme ve sklepě, tuto situaci pouze potvrzují.

Nová scéna nebo Federální shromáždění. Pragerovy stavby mnozí odsuzují, podle architektů jde o klenoty Číst článek

Právě takzvané dlouhodobé lepení zvyšuje provozní náklady a zhoršuje energetickou efektivitu budovy. V létě je v komplexu vedro, v zimě zima. Co se protopí, to se vyvětrá. Klimatizační jednotka je zastaralá, nikdy nerekonstruovaná.

Díky rekonstrukci by se také mohl rozšířit prostor Centra architektury, které ročně navštíví přes 100 tisíc návštěvníků. Plán počítá i se zpřístupněním teras, které propojují celý komplex, a také s revitalizací parku.

Pokyn k rekonstrukci

Budovu vlastní hlavní město. Vedení Prahy teď zhodnotí z ekonomického a provozního pohledu projekt rekonstrukce, který je připravený už několik let.

Co jsou Pragerovy kostky? Tři administrativní budovy přezdívané Pragerovy kostky vznikly na zahradě Emauzského kláštera na přelomu 60. a 70. let minulého století. Po dokončení v nich bylo sídlo Projektového ústavu výstavby Prahy, kde působil i autor jejich návrhu Karel Prager, který je autorem například i budovy bývalého Federálního shromáždění. Institut plánování a rozvoje v areálu sídlí od roku 2013, v roce 2017 v jedné z budov zřídil Centrum architektury a městského plánování (CAMP) určené pro veřejnost.

„V projektu nebude moc co škrtat, možná se dá rozložit do nějakých etap, aby rekonstrukce běžela racionálně. Hlasování ale ukázalo, že všichni členové zastupitelstva respektují kvalitu domu. A zastupitelstvo dalo pokyn k rekonstrukci,“ doplňuje zastupitel Petr Hlaváček za STAN.

Kvůli průtahům celého procesu vznikla i petice za urychlenou rekonstrukci, kterou podepsalo bezmála sedm tisíc lidí. Zástupci iniciativy upozorňují, že další odklady rekonstrukce by mohly vést k nevratnému poškození komplexu.

Podle opoziční zastupitelky Kristýny Drápalové je proces ve fázi, kdy stačí učinit poslední administrativní kroky.

„Jsou vyhodnoceny nabídky. Stačí si sednout a s vítězem podepsat smlouvu. Nemělo by se čekat dlouho, protože se schválil termín 30. dubna. A schválilo se usnesení, že rekonstrukce začne ještě letos,“ říká.

Rekonstrukce Pragerových kostek by měla stát přes 1,1 miliardy korun. Pro srovnání, oprava Vinohradského divadla vyjde zhruba na dvou a půl násobek.

Sklep pod areálem IPR | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas