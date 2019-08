Přehled tisku: chybějící stavební materiál, kampaň Nepozornost zabíjí a zmatky okolo příplatku

MF DNES

Mladá fronta DNES si všímá, že se v Česku ročně prodá asi 350 tisíc nových kol. Češi ale v nákupech mění návyky. Kola používají spíš na sport a rekreaci než jako dopravní prostředek. Oblíbili si větší a dražší kola v méně křiklavých barvách.

Dovoz jízdních kol v posledních letech roste. I přesto ale mají místní výrobci na českém trhu pořád silné postavení. Většina lidí si chce taky jízdní kolo osobně vyzkoušet. Zájemci proto kola méně nakupují přes internet. I přesto ale e-shopy prodávají ročně desítky tisíc kol nebo cyklistických doplňků a náhradních dílů.

Lidové noviny

Ceny dřeva kvůli kůrovci strmě klesají, za pár let se ale možná situace radikálně změní, píší Lidové noviny. Nyní jeden kubík smrkového dřeva stojí asi 700 korun. Podle Marie Růžkové ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR bude pravděpodobně na trhu do pěti let velký nedostatek smrkového dřeva. Jak moc jeho cena stoupne, zatím odborníci nechtějí odhadovat.

V lesích se nyní sice vysazují i jiné stromy než smrky, potrvá ale roky, než vyrostou. Navíc nové listnáče ničí přemnožená zvěř. Pokud se zvedne cena smrkového dřeva, vzroste podle předsedy Českého sdružení pro biomasu Jana Habarta i cena dřevní štěpky, která je nejčastějším palivem v teplárnách a menších kotelnách na biomasu. Podle Habarta by se dřevo nakažené kůrovcem nemělo spalovat, protože se dá uskladnit. Skladů je ale pořád málo i přesto, že se stát snaží jejich počet navýšit.

E15

Státní policie a hasiči stále čekají na nový takzvaný stabilizační příplatek. Ani po dvou měsících od jeho uzákonění totiž není jasné, jak bude vysoký a kdo přesně ho bude dostávat. Informuje o tom deník E15.

V současnosti má policejní sbor čtyřicet tisíc policistů, chybí mu asi další tři tisíce lidí. Policie má problém nabrat nové zaměstnance hlavně kvůli nízkému průměrnému nástupnímu platu. Nový bonus by měl podle deníku E15 zvýšit konkurence-schopnost státní policie a profesionálních hasičů na trhu práce. Schválenou podobu příplatku ale kritizuje například šéfka sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Černochová z ODS. Podle ní je nová forma stabilizačního příplatku vágní. Jasné ze zákona ani není, zda má příplatek stabilizovat odborné funkce u policie nebo motivovat déle sloužící policisty, aby neodcházeli do civilu.

Právo

Podle deníku Právo chybí stavební materiály, staví se proto i ze zmetků. Například cihly, izolace a další věci musejí stavbaři objednávat minimálně čtvrt roku dopředu. Ani tak ale nemají jistotu, že vše, co potřebují, přijde včas.

Stavební boom je nebývalý. Neustále vznikají další stavby, a to i kolem menších měst a vesnic. Nejvíc se staví ve Středočeském kraji, kde za pár let přibyly tisíce nových rodinných domů. Na to vše je potřeba materiál, kterého je ale málo, proto je firmy používají i takzvané zmetky. Ty ale nesplňují požadované parametry. Třeba kvůli nekvalitní izolaci pak mají lidé větší účty za vytápění nebo se ve stavební konstrukci sráží voda.

Deník

Nejvíc chodců umírá v Praze, píše regionální Deník. Nejčastěji za to můžou mobily, do kterých chodci koukají a nedávají pozor. O zlepšení se proto pokouší netradiční kampaň nazvaná Nepozornost zabíjí. Jejím cílem je upozornit na rizika při manipulaci s mobilním telefonem ve chvíli, kdy se i takzvaný nemotorista stává účastníkem provozu na pozemních komunikacích.

Za posledních pět let srazili řidiči v metropoli téměř čtyři tisíce chodců, devadesát z nich zemřelo. Podle policejních statistik jsou pro chodce nejnebezpečnější Vinohrady, konkrétně křížení ulic Ječné, Sokolské a Legerovy a náměstí I. P. Pavlova. Na nebezpečných místech po Praze a v dalších velkých městech v Česku se objevují obrysy postav s pomníčkem, které symbolizují usmrcené chodce. Doplňuje je pomníček s hashtagem 113 - za minulý rok totiž při dopravních nehodách v celém Česku zemřelo právě 113 chodců.

Hospodářské noviny

Čeští výrobci barev úspěšně exportují do zahraničí, stálicí je bílá, zní titulek pondělních Hospodářských novin. Úspěšnost dokládá i to, že loni tuzemské firmy vyrobily o 3,5 procenta víc barev a laků než v minulém roce, celkem za dvanáct miliard korun. Ukazují to data výzkumné agentury Euromonitor International.

Nárůst na tuzemském trhu způsobil hlavně prodej malířských nebo interiérových barev. Hodně se prodávají taky lazury nebo oleje na dřevo. Naopak laky a barvy na kov tolik na odbyt nejdou. Data agentury Euromonitor International i zjištění Asociace výrobců nátěrových hmot ČR za loňský rok ukazují, že tuzemští výrobci nátěrových hmot se čím dál více zaměřují na vývoz. Barvy se často vyváží na Slovensko nebo do Ruska.