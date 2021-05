Praha chystá změny v provozu tramvají. Nově vyjedou i k metru na Pankráci, kde dosud parkovala auta

Tramvajová doprava na jihovýchodě Prahy se změní. Už za měsíc chce dopravní podnik otevřít zrekonstruovanou trať z náměstí Bratří Synků k Pražskému povstání a pankrácké vozovně. Tramvaje mají vyjet i na nejnovější úsek v pražské síti - k metru na Pankráci. Doteď tam na kolejích kvůli neshodě na úpravách linek jen parkovala auta. Nová linka v oblasti jen doplní současný provoz, výraznější změny ale přinese třeba na Žižkově nebo ve Strašnicích. Praha 0:10 17. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právě jižní tangenta je přitom jednou z posledních, která hlavnímu městu chybí. Nová linka 19 totiž obnoví tu východní, ze Strašnic na Žižkov a přes Palmovku do Libně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Teď ještě ulicí Na Pankráci u náměstí Hrdinů jezdí pracovní auta a dělníci rozšiřují středový pás. Tramvajová zastávka Pražského povstání má stát blíž u metra, aby byl přestup co nejkratší.

V plánu je i nová zastávka Kotorská před křižovatkou s ulicí Na Veselí. Už na začátku června sem vyjede nová tramvajová linka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o změnách v pražské dopravě

Ta doplní současnou 18 i autobus 193. Ropid nakonec zkrátí jen část autobusových spojů, do Vršovic tak některé budou pokračovat souběžně s tramvají. Právě na tom městská část trvala, organizátor dopravy navrhoval její trasu ke kongresovému centru, kam dnes žádná povrchová doprava nejezdí.

Současné řešení je podle náměstka ředitele Ropidu pro městskou dopravu a marketing Martina Šubrta kompromisem.

„Praha 4 měla velký zájem na tom, aby alespoň část spojů autobusu 193 zůstala ve spojení z Pankráce až k Nádraží Vršovice, takže tam došlo k finální dohodě, že část spojů i s novou linkou 19 po Táborské ulici bude jezdit,“ popisuje pro Radiožurnál.

Na Praze 4 chce město prodloužit tramvajovou trať z Pankráce dál na jih. To má vytvořit takzvanou jižní tangentu.

Praha zkouší nové inteligentní lampy veřejného osvětlení. Intenzitu světla lze regulovat na dálku Číst článek

„Úsek stavěný z Pankráce měl být prodloužen dál, směrem na jih a propojit se s tramvajovou tratí, která by vedla na Podolské nábřeží. Šlo by o propojení Smíchova přes Dvorecký most s Prahou 4, Pankrácem a v dalekém výhledu i směrem na Vršovice,“ vysvětluje ředitel sekce infrastruktury Institutu plánování a rozvoje Marek Zděradička.

Spor o parkovací místa

K tomuto plánu se ale už v minulosti stavělo vedení městské části spíš rezervovaně. Kvůli tramvajím by podle něj ubylo parkovacích míst.

Právě jižní tangenta je přitom jednou z posledních, která hlavnímu městu chybí. Nová linka 19 totiž obnoví tu východní, ze Strašnic na Žižkov a přes Palmovku do Libně. V okolí Želivského a Flory to ale bude znamenat úpravy jiných linek.

Osamu Okamura: Lidé si myslí, že v domě v přírodě budou žít ekologičtěji. Ale tak to bohužel není Číst článek

„Když se v roce 2012 dělaly úpravy v linkovém vedení, byl tam velký nesouhlas právě se zrušením linky 19. Vznikla kompenzační opatření, ale současně s tím, jak přibylo cestujících, přibyly linky jak na Vinohradské, tak na Seifertově ulici,“ upozorňuje Šubrt.

Změny se tak dotknou linek 5, 13 a 16. I na Žižkově a v Malešicích Praha plánuje stavět nové trati. Nové linkové vedení by na to podle Šubrta mělo být připravené. S linkami 13 a 15 se počítá na nové trati do Malešic, linka 5 má jezdit do oblasti dnešního nákladového nádraží Žižkov. Ta se má výrazně proměnit.

„V současné době Institut plánování a rozvoje zpracovává dopravně-urbanistickou studii Jarovské třídy, která je včetně této tramvajové trati ve východní části. Trať obslouží celé transformační území, a zároveň nabídne obsluhu i pro sídliště Jarov,“ říká Marek Zděradička z Institutu plánování a rozvoje

Změny v pražské tramvajové sítí mají začít platit na začátku června, kompletní seznam úprav najdou cestující na webových stránkách Ropidu.