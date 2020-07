Chytré lavičky v Praze vadnou. Magistrát o ně nemá zájem, Hřib označil ideu Krnáčové za ‚drahou hračku‘

Projekt chytrých laviček se zahrádkou nenaplňuje původní očekávání. Například ta na Puškinově náměstí v Praze 6 uschla poté, co se o ní firma Operátor ICT přestala po ukončení projektu starat. Zatímco o udržení chodu zahrádky v Praze 6 zájem stále je, zbylých devět laviček podobný osud potkat nemusí. Magistrát totiž chce v projektu Smart City zvolit odlišnou cestu, píše server iDNES.cz. Praha 14:26 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna z deseti chytrých laviček se nachází v pražských Dejvicích na Puškinově náměstí | Foto: Jan Bartoněk

Sezení se zahrádkou, které bylo součástí projektu Smart City, prosazované na magistrátu tehdejší primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO), nabízelo mimo jiné připojení k internetu, dobíjení mobilu a senzory na měření tepla a vlhkosti v okolí. Tyto funkce však kvůli nevhodné baterii a špatnému stavu lavičky přestaly brzy fungovat. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) tak šlo jen o „drahé hračky“.

Ačkoli se Praha 6 rozhodla nefunkční lavičku od firmy Operátor ICT odkoupit a spravovat ji, projekt Smart City chce současné vedení hlavního města vzít za jiný konec. A právě projekt chytrých laviček se magistrát rozhodl ukončit.

„V rámci schvalování ukončení pilotního projektu v prosinci 2019 nebylo ze strany magistrátu rozhodnuto o rozšiřování projektu a stávající počet laviček je tedy konečný,“ uvedl mluvčí Operátora ICT Petr Habáň pro server iDNES.cz. Podle něj by se správy laviček mohly ujmout stejně jako na Praze 6 konkrétní městské části, ovšem vzhledem k výši nákladů to považuje za nepravděpodobné. Radní se otázkou budou zabývat po prázdninách.

Podle šéfa pražských Pirátů a předsedy magistrátního Výboru pro IT a Smart City Jaromíra Beránka se pilotní projekt neosvědčil. „Je to přežitek z první generace Smart City projektů, kdy byl důraz na hardware a nákupy viditelných řešení. My jsme filozofii Smart City přeformulovali tak, že nám jde o sběr dat, která mají zjednodušit život občanům ve městě, nebo městu přinesou úspory,“ uvedl Beránek. Prioritami jsou tak podle něj digitalizace úřadu, včetně Portálu Pražana (stát vynaložil na přístup k elektronickým službám veřejné správy přibližně 300 milionů korun, využívá ho ale minimum lidí, uvedl v pondělí Nejvyšší kontrolní úřad, pozn. red.), ale také vývoj aplikací pro usnadnění cestování po městě, dobíjecí stanice pro elektromobily či aplikace pro sledování hromadné dopravy on-line v reálném čase.