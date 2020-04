Praha bude bez 400 milionů korun na půjčky firmám. ‚I přes opakované sliby se to nedodrželo,‘ řekl Hřib

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nesplnilo slib daný ministrem a vicepremiérem Karlem Havlíčkem (za ANO), že do programu Prahy na garance bankovních půjček podnikatelům přidá 400 milionů korun. Půjde tak do něj jen 600 milionů korun z pražského operačního programu Praha - pól růstu. Program by měl začít fungovat v pondělí. Na čtvrtečním jednání zastupitelů to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha 13:37 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražské podniky nedosáhnou na vládní program COVID II. Podle ministra Havlíčka se jich týká až COVID III. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražské firmy nyní nemají z důvodu formy financování přístup do vládního programu garancí COVID II. Havlíček současný stav zdůvodnil tím, že se COVID III, ve kterém budou moci žádat i pražské firmy, připravuje rychleji, než se předpokládalo. Oba programy by tak byly spuštěny souběžně. Navíc Praha má v uvolnění prostředků pro program zpoždění, reagoval ministr.

Určení evropských peněz do programu ve čtvrtek ráno podle primátora schválila na mimořádném jednání rada města. „Bohužel MPO nakonec, i přes opakovaně deklarované sliby, které spočívaly v tom, že do programu dosypou nějakých 400 milionů, tak nesplnilo ani tohle,“ řekl Hřib. Výzva k podání by měla být vyhlášena příští pondělí a podnikatelé budou moci žádosti podávat od úterý prostřednictvím e-podatelny Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která bude stejně jako u vládního programu půjčky poskytovat.

Současný vládní program COVID II se na pražské podnikatele nevztahuje kvůli financováni z evropských strukturálních fondů, určených pro méně rozvinuté regiony. Hlavní město do nich jako bohatý region nemá přístup, namísto toho má vlastní operační program Praha - pól růstu zaměřený na vzdělávání, životní prostředí či inovace.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) také dříve řekl, že Havlíček přislíbil krytí fondů na garance v případě, že Evropská komise zpětně neschválí změnu účelu využití peněz z programu Praha - pól růstu.

„Tím, že jedeme rychleji v přípravě COVID III a tím, že Praha má zpoždění asi deset dní v uvolnění prostředků pro COVID Praha, tak by došlo k souběhu programů. COVID III bude robustní program, kde budou pražské firmy bez problémů čerpat,“ uvedl ve čtvrtek Havlíček.

Podle něj nyní bude spuštěn program pro Prahu, kde budou pro podnikatele zhruba dvě miliardy korun. Na něj plynule naváže program COVID III. „Ty dvě miliardy se zúřadují akorát do doby, než naběhne COVID III. Pro podnikatele to tak bude přehledné,“ dodal.

Nic pro Prahu

Šéf klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil (TOP 09) ve čtvrtek v rozpravě řekl, že stát zatím pro pražské podnikatele neudělal prakticky nic. Městský program je podle něj pouze podpůrný, protože podle odborníků je potřeba na půjčky pražským podnikatelům asi pět miliard korun, zatímco program pokryje půjčky pouze za miliardu až miliardu a půl. „Neuspokojí to většinu pražských podnikatelů,“ řekl. Dodal, že řešení je na státu, i když Praha by mohla využít i vlastní přímou podporu malých a středních podnikatelů.

Podnikatelé budou moci žádat u komerčních bank o bezúročné úvěry od 10 000 Kč do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Praha bude za půjčky ručit až do výše 80 procent. Program se vztahuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.

„Pro podání žádosti bude nutné mít potvrzení o poskytnutí úvěru od spolupracující komerční banky, proto doporučuji, aby jej podnikatelé již teď začali se svými bankéři řešit. Bližší informace včetně návodných videí, jak vyplnit žádost, se objeví na webu naší banky v nejbližších dnech,“ uvedl generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

ČMZRB v prvním kole programu COVID II přijala od podnikatelů postižených v souvislosti s koronavirem 5900 žádostí na bezúročné úvěry v objemu 19 miliard korun. Do připravovaného programu COVID III by mělo v první fázi jít 20 miliard korun, poté až 40 miliard.