Praha hlásí nárůst spály, případů nemoci za dva roky přibylo čtyřnásobě. Více je i spálové angíny

V Praze je až čtyřnásobně víc případů spály než ve stejném období roku 2019, který byl posledním před epidemií covidu-19. Od začátku roku onemocnělo 141 osob. Nemocné jsou hlavně děti od jednoho roku do devíti let. Ve čtvrtek o tom informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Přibylo i případů spálové angíny. Ta se léčí antibiotiky, nejčastěji penicilinem, kterého je nyní v lékárnách nedostatek. Praha 15:21 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze je až čtyřnásobně víc případů spály než ve stejném období roku 2019 (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Obecně se v ohnisku nákazy doporučuje zvýšená úroveň úklidu, včetně dezinfekce povrchů a ploch, které přicházejí do kontaktu s rukama osob. Dále se doporučuje hodně větrat,“ uvedli v tiskové zprávě pražští hygienici.

Pracovníci školek a škol by podle hygieniků měli dohlížet na to, aby rodiče do tříd neposílali děti, které mají příznaky nemoci.

Příznaky nákazy

Spála se nejčastěji projeví bolestí v krku, vyčerpáním, zrudnutím obličeje, bledostí kolem úst, červenou vyrážkou a typický je jahodově červený jazyk. Spálovou angínu provází kromě bolesti v krku také vyrážka v podbřišku, na hrudníku a vnitřních stranách končetin.

Podle pražských hygieniků je u dětí letos vyšší výskyt všech onemocnění dýchacích cest, nejvíc nemocných bylo před loňskými vánočními svátky a začátkem roku 2023.

„Onemocnění nejčastěji způsobovala chřipka nebo RS viry, případně se jednalo také o onemocnění covid-19,“ uvedli hygienici.

Chřipková sezona navíc podle nich loni začala v Praze dříve než obvykle, nejvyšší nemocnost obvykle bývá na přelomu ledna a února.

„Změnu zajisté způsobily předchozí ‚covidové‘ roky, kdy protiepidemická opatření eliminovala nejen přenos onemocnění covid-19, ale i jiných respiračních nákaz.“

Pražská odchylka

Mezi ostatními kraji měla Praha po celou chřipkovou sezonu nejnižší nemocnost přepočtenou na 100 000 obyvatel. Nedosáhla ani 1500 nemocných na 100 000 obyvatel a přes tisíc byla jen dva týdny před koncem loňského roku. V některých krajích přitom nemocnost přesáhla i 2000 nemocných na 100 000 obyvatel.

Počty nemocných hlásí praktičtí lékaři pro děti a pro dospělé krajským hygienickým stanicím, odborníci je pak přepočítají na počet obyvatel. V Praze je podle vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jana Kynčla několik důvodů, které mohou hlášenou nemocnost snižovat.

„Je tu větší množství kancelářských profesí, kde ve větší míře lze i v případě méně závažné nemoci pracovat z domova a není nutné vyhledat praktického lékaře kvůli neschopence,“ řekl Kynčl.

Více lidí má také možnost čerpat sick day nebo dovolenou místo pracovní neschopnosti. Dostupnější jsou také nemocniční pohotovosti, z nichž lékaři data o nemocnosti hygienikům nehlásí.