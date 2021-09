Být to Krnáčová, magistrát by byl kvůli uzavírkám pod větším tlakem, říká o dopravě v Praze Nacher

Na sociálních sítích se množí stížnosti řidičů, kritika přišla i přímo z Hradu. Aktuálně je podle serveru Nebrzdi v Praze nahlášeno přes 140 komplikací a uzavírek. Ulice hlavního města tak plní kolony. Je aktuální dopravní situace v Praze katastrofální, jak kritizuje prezident Miloš Zeman, nebo jsme si jen za koronavirových omezení odvykli na to, jak to v metropoli vypadalo běžně? Praha 18:18 8. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze je podle serveru Nebrzdi aktuálně přes 140 uzavírek (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

„Situace je v podstatě normální. Uzavírek není nějaké extrémní množství jako v roce 2019,“ řekl Radiožurnálu náměstek Pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Poslanec Patrik Nacher (za ANO), který kandiduje v říjnových sněmovních volbách, koalici v hlavním městě vyčítá především to, že tehdejší vedení města v čele s Adrianou Krnáčovou kritizovali právě kvůli dopravní situaci a nyní jsou to oni, kdo situaci nezvládají.

„Opravy běžely a vyústilo to v obrovský tlak, který na ní (bývalou pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou, pozn. red.) byl vyvíjen, až mluvila v rozhovoru o ‚zpovykaných Pražanech‘. Kdyby bylo to, co se děje teď, ten tlak by byl už dávno,“ uvedl Nacher.

Současné uzavírky a rekonstrukce navíc podle Nachera snižují průjezdnost některých ulic ve prospěch cyklistů, a nedávají tak smysl. To však Scheinherr odmítá.

„V historickém centru se pohybujeme v podmínkách, jaké tu máme. Ulice, které se tu budovaly několik stovek let, jsou o šířkových poměrech, jaké tu jsou. Snažíme se v centru města preferovat MHD, preferujeme bezpečnost pro pěší a plynulost pro automobilovou dopravu. Pouze pokud se tam vejdou cyklisté, tak je to bonus,“ vysvětluje Scheinherr.

Scheinherr tak považuje koordinaci uzavírek za dostatečnou. „Když se podíváte napříč Prahou, není městská část, kde by byly dvě paralelní hlavní komunikace vedle sebe rozkopané. Opravuje se tak, aby to bylo rozprostřené po celém městě,“ tvrdí.

Současné opravy také zdůvodňuje plánovanou rekonstrukcí Barrandovského mostu. „Musíme se připravit na to, že příští rok začne oprava Barrandovského mostu. Proto se láme co nejdříve oprav letos, aby nebyla oprava mostu velkým zásahem pro dopravu v Praze,“ doplnil.

Kritika minulého vedení

Náměstek pražského primátora pro dopravu navíc vnímá současný stav dopravy v Praze i v souvislosti se stavem, ve kterém město současná koalice na magistrátu převzala.

„Když jsem nastoupil do funkce, tak jedna lávka v Praze byla spadlá a další tři mosty byly náhle umístěny do havarijního stavu a byly uzavřeny pro automobily, aniž by byl otevřen projekt na jejich rekonstrukci. Pro nás je důležité, aby běžely rekonstrukce, tak, aby se mohli Pražané spolehnout na to, kudy projíždí. Rekonstrukce povedou k tomu, že až na podzim skončí stavební sezona, bude Praha bezpečnější a průjezdnější,“ míní Scheinherr.

Podle Nachera se ale současná koalice nemůže nadále vymlouvat na minulé vedení. „To koalice je tady tři roky a nemůže se vymlouvat na to, že ta předchozí něco udělala. Dostaneme se do situace, kdy Adriana Krnáčová může za kolony v roce 2014 až 2018 a může za kolony v roce 2018 až 2022. Je to kulatý čtverec a nedává to logiku,“ oponuje Nacher.