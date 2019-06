Nejvytíženější komunikace v Praze? Denně projede přes Barrandovský most téměř 150 tisíc aut

Nejvíce aut projelo loni v Praze po Barrandovském mostě, denně jich bylo 144 tisíc. To je asi o dvě tisícovky více než v roce 2017, kdy byl nejvytíženější komunikací v hlavním městě. Loni také v metropoli vzrostl počet registrovaných aut, a to z předloňských 1059 milionu na 1104 milionu vozů. Vyplývá to z dopravní ročenky Technické správy komunikací za rok 2018. Ty jsou městskou firmou, která má na starosti mimo jiné údržbu a opravy komunikací.

